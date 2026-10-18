52 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Hilary Swank’tan sert çıkış: "Erkekler aynı tepkiyle karşılaşmıyor"
"Million Dollar Baby" ve "Boys Don't Cry" filmleriyle iki kez Oscar kazanan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. 2018 yılında evlendiği eşi Philip Schneider ve ikiz çocukları Aya ile Ohm'un yer aldığı eğlenceli bir videoyla hamilelik müjdesini duyuran Swank, "Sıradaki projem aralık ayında çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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