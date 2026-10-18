52 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Hilary Swank’tan sert çıkış: "Erkekler aynı tepkiyle karşılaşmıyor"

"NASIL CÜRET EDERSİN ÇOK YAŞLISIN"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden birini anlatan Swank, bir kadının genç yaşta babasını kaybettiğini söyleyerek kendisine "Nasıl cüret edersin? Çok yaşlısın" dediğini aktardı. Kendi babasını da kaybettiğini belirten oyuncu, bu eleştiriye şu sözlerle karşılık verdi:

"Hiç dünyaya gelmemektense, hayatımdaki en sevdiğim insanla tanışmış ve onunla o bağı yaşamış olmayı tercih ederdim."