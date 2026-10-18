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52 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Hilary Swank’tan sert çıkış: "Erkekler aynı tepkiyle karşılaşmıyor"

"Million Dollar Baby" ve "Boys Don't Cry" filmleriyle iki kez Oscar kazanan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. 2018 yılında evlendiği eşi Philip Schneider ve ikiz çocukları Aya ile Ohm'un yer aldığı eğlenceli bir videoyla hamilelik müjdesini duyuran Swank, "Sıradaki projem aralık ayında çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Hilary Swank Yeniden Anne Olmaya Hazırlanıyor

"Million Dollar Baby" ve "Boys Don't Cry" filmleriyle iki kez Oscar kazanan Hilary Swank, yeniden anne olmaya hazırlanıyor. 52 yaşındaki oyuncu, eşi Philip Schneider ile üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hilary Swank Hamilelik Müjdesini Esprili Videoyla Duyurdu

HAMİLELİĞİNİ EĞLENCELİ VİDEOYLA DUYURDU

Swank, Instagram hesabından paylaştığı videoda eşi ve ikiz çocukları Aya ile Ohm'la birlikte karanlık bir odada ışıklı çubuklarla dans etti. Videonun sonunda büyüyen karnını gösteren oyuncu, hamilelik müjdesini esprili bir notla verdi:

"Birçok kişi sıradaki projemin ne olduğunu soruyor. Bu proje aralık ayında çıkıyor."

Hilary Swank İleri Yaşta Anne Olma Tartışmalarına Yanıt Verdi

Ünlü yıldızın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, ileri yaşta anne olması sosyal medyada tartışma yarattı. 20 Ekim'de yayımlanacak "The Drew Barrymore Show" programında konuşan Swank, kadınların ileri yaşta çocuk sahibi olduklarında daha fazla eleştirildiğini söyledi.

Swank: Kadınlar İleri Yaşta Çocuk Sahibi Olunca Eleştiriliyor

"ERKEKLER AYNI TEPKİYLE KARŞILAŞMIYOR"

Swank, "Kadınlar ileri yaşta çocuk sahibi olduklarında çok fazla tepki görüyor. Ama erkekler aynı tepkiyle karşılaşmıyor. Bu gerçekten ilginç." dedi. Drew Barrymore da bazı erkeklerin 80'li yaşlarında bile baba olabildiğine dikkat çekerek ünlü oyuncuya destek verdi.

Swank: ’Hayatımdaki En Değerli Bağları Tercih Ederim’

"NASIL CÜRET EDERSİN ÇOK YAŞLISIN"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden birini anlatan Swank, bir kadının genç yaşta babasını kaybettiğini söyleyerek kendisine "Nasıl cüret edersin? Çok yaşlısın" dediğini aktardı. Kendi babasını da kaybettiğini belirten oyuncu, bu eleştiriye şu sözlerle karşılık verdi:

"Hiç dünyaya gelmemektense, hayatımdaki en sevdiğim insanla tanışmış ve onunla o bağı yaşamış olmayı tercih ederdim."

Swank’ın Hamilelik Haberi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Swank'ın hamilelik haberi takipçilerini de ikiye böldü. Bazı kullanıcılar "Erkekler 70 yaşında baba olabiliyorsa, onun 50 yaşında anne olmasına ne engel?" yorumlarıyla oyuncuyu destekledi. Bazıları ise ileri yaşta ebeveyn olmanın çocuklar açısından zorluklarına dikkat çekti. Bir takipçisi, "Çocuğun 20 yaşına geldiğinde sen 72 yaşında olacaksın" yorumunu yaptı.

Hilary Swank 37 Yaşında Yumurtalarını Dondurmuştu

37 YAŞINDA YUMURTALARINI DONDURMUŞ

Hilary Swank, daha önce yaptığı açıklamada 37 yaşında yumurtalarını dondurduğunu ve 47 yaşında hamile kaldığını söylemişti. Ünlü oyuncu, "Çocuklarımın daha erken olmasını isterdim. Bilerek 47 yaşıma kadar beklemedim. Ama o dönem hayatımda her şeyin bir araya geldiği büyülü bir zamandı" ifadelerini kullanmıştı.

Swank ve Schneider Çiftinin İkiz Sevinci

2018 yılında Philip Schneider ile evlenen Swank, Nisan 2023'te 48 yaşındayken ikizleri Aya ve Ohm'u dünyaya getirmişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin