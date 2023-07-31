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Haberler Yazarlar Ufuk Özcan 60. yaşa muhteşem parti
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

31 Temmuz 2023, Pazartesi

60. yaşa muhteşem parti

İş insanı Serdar Bilgili, yeni yaşını görkemli bir şekilde kutlamış. 60. yaşına giren Bilgili'nin kutlamasına 250 seçkin davetli katılmış. Ünlü iş insanı, iki gün süren parti için 5 milyon TL harcamış.

R dönem Beşiktaş'ın kulüp başkanlığını yapan iş insanı Serdar Bilgili, 60. yaşını muhteşem bir parti ile kutladı. Fethiye'de bulunan bir otelde 250 özel dostunu misafir eden Bilgili, muhteşem bir partiye ev sahipliği yapmış.

Hem kendisinin hem de dostlarının rahatını düşünen Serdar Bilgili, gecede ise Yunanistan'ın en önemli sanatçısı Antonis Remos sürprizi yapmış. Yakın dostu olan Antonis Remos ile eğlencenin tadını çıkartan Serdar Bilgili, 250 seçkin davetli ile birlikte neredeyse iki gün boyunca kutlama yapmış. Tüm dostlarını misafir eden Serdar Bilgili, hiçbir masraftan kaçınmamış. Duyduğuma göre Serdar Bilgili, 60. yaş günü partisi için 5 milyon lira gibi rakam harcamış. Yani anlayacağınız ünlü iş insanı 60. yıla yakışır bir doğum günü partisi düzenlemiş...

KOZMETİK İŞİNE GİRDİ!
HANDE Doğandemir, oyunculuktaki başarısını ticarete taşımaya karar vermiş. Güzel oyuncu, kozmetik işine girmiş. İno kozmetik isimli bir firma kuran Doğandemir, yakında tanıtım partisini düzenleyecekmiş.
Eğitiminin büyük bölümünü yurt dışında tamamlayan hem İngilizce hem de Fransızca'yı iyi şekilde konuşan Doğandemir'e yeni işinde başarılar diliyorum...

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