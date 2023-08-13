Ufuk Özcan

BİR zamanlar Türkiye Süper Ligi'ne damga vurmuş Galatasaraylı ünlü bir futbolcu geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile gitmiş. Burada yakın arkadaşları ile eğlenen emekli yıldız gittikleri birkaç mekanda da olay çıkartmış.

Eğlencenin dozunu kaçıran futbolcu ve arkadaşları gittikleri bir mekanda istedikleri şarkıyı çalmayan mekanın DJ'ini ufak bir hırpalamışlar. Tabii bu olay sonrası mekandan çıkartılmış.

Ertesi gün Yalıkavak Marina'da bir mekana yine arkadaşları ile eğlenmeye gitmiş ama bu sefer 3 erkek. Mekanın içinde yine eğlencenin dozunu kaçıran ve birkaç müşterinin şikayeti üzerine mekandan atılmış. Daha sonra "siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" dedikten sonra mekanın güvenlik görevlilerine ve valelerine küfür edince, ortalık karışmış.

Eskilerin ünlü futbolcusu ve iki arkadaşı, tabiri caizse eşşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş. En son güvenlikten ve valelerden özür dilemek zorunda kalan ünlü isim ve arkadaşları, tıpış tıpış kaldıkları otelin yolunu tutmuşlar.







PERSONELI AÇ BIRAKMIŞ!

SON zamanlarda Bodrum'da tatil yapan oyuncu Burak Deniz, kaldığı bir otelde personeli aç bırakmış. Nasıl mı? Gittiği bir eğlence gecesi otele geri dönen yakışıklı oyuncu karnı acıkınca yetkililerden yemek istemiş. İstediği yemek bir türlü gelmeyince yakışıklı oyuncu, kendisi restorana inmek zorunda kalmış. Restoran ve mutfak bölümünde kimseyi bulamayan yakışıklı oyuncu, ocaktaki personele ait çorba tenceresini alıp odasına gitmiş. Tabii gece sonu otel çalışanları kendileri için ayrılan çorbayı bulmayınca kamera kayıtlarını inceleyerek, çorbanın akıbetini bu yazdığım şekilde öğrenmişler. Ben burada Burak Deniz'e gerçekten hak verdim.

Personel yemeği de olsa, en azından karnını doyurmuş oldu.!





ÜLKEYİ TERK ETMEDİ YANLIŞ ANLAŞILDI!

ÜNLÜ oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin Arnavutluk'a taşındığı iddia edilmişti. Deprem korkusu nedeniyle taşındığı iddia edilen Sayışman, "taşınmadığını iki ülke arasında git-gel yaptığını" açıklamıştı. Bilim insanı Celal Şengör de deprem nedeniyle İstanbul'dan taşınacağını açıklayınca bu iki haber birleşip gündem oldu. Fakat işin aslı öyle değilmiş. Kazandıklarını ticarete yatıran birçok iş kolunda olan Sayışman, başta Türkiye olmak üzere Amerika ve eşinin memleketi Arnavutluk'ta yatırımları bulunuyor. Senenin belli bölümü işleri nedeniyle git-gel yapan yakışıklı oyuncu, haber sonrası açıklama yapmıştı. Ben de Sayışman'ı yakından tanıyan biri olarak böyle bir olayın imkansız olduğunu söylemek isterim. Çünkü vatanını, milletine bağlı bir insan Tolgahan Sayışman, ne olursa olsun bu ülkeyi terk etmez.





TÜRK-YUNAN DOSTLUĞUNUN SİMGESİ MAYİKAS

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ne kadar düşman gibi gözükse de aslında aynı kültürün iç içe geçmiş yaşam biçimiyiz.

Bunu niye mi yazdım. Geçtiğimiz gün Fethiye'de bulunan Şövalye Adası'nda Mayikas'a gittim. Rum ve Greek yemek kültürünü yaşatan bir mekan diyebilirim. Şef Pascal Afthonidis'in muhteşem yemeklerinin tadına bakma şansı yakaladım. Mayikas öyle bir mekan olmuş ki bir taraftan Akdeniz'in eşsiz gün batımını seyrederken, diğer yandan Ege'nin iki yakasının mutfağını tadabiliyorsun. Mayikas'ın tüm tasarım ve menüsü her iki ülkede de başarılı mekanların yaratıcıları Şef Maria Ekmekçioğlu ve Şef Pascal Afthonidis tarafından yönetiliyormuş. Aslen Yunan olan bu iki önemli usta, 20 seneden uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. Burada yemek eşliğinde buzukiden melodiler dinlerken diğer tarafta sirtaki danslarıyla eğlencenin tadına varıyorsunuz. Benden söylemesi...