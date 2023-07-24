Kendisini ödüllendirdi

Simge Sağın, 7 milyon 500 bin liraya son model Land Rover Defender satın aldı.







GEÇTİĞİMİZ sene "Aşkın Olayım" şarkısı ile tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Simge Sağın, en son Harbiye Açık Hava konserini hınca hınç doldurmuş ve binlerce insan Harbiye'de uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını bu konserde yoğun istek üzerine 3 kere söyleyen Sağın, son dönemdeki başarısıyla da kendisini ödüllendirmiş.







ÖZEL PLAKA!

Daha önce Volvo ve Mercedes marka araca binen Simge, şimdilerde kendisine son model bir Land Rover Defender bir araç almış. Bunun için kesenin ağzını açan Simge Sağın, isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel "SS" plakalı aracı için 7 milyon 500 bin lira gibi rakam ödemiş... 2022-2023 yılına damgasını vuran Simge Sağın'ı gönülden tebrik ediyorum...







MİLYONLUK YATIRIM

ŞİMDİYE kadar kazandıklarını gayrimenkule yatıran şarkıcı Berkay, duyduğuma göre iyice İzmirli olmuş. Aslen Ankaralı olan Berkay'ın ailesinin büyük bölümü yıllar önce İzmir'e taşınmış. Kardeşine Alaçatı'da bir restoran açan Berkay, kendisine de buradan bir yazlık satın almıştı. Yaz aylarının büyük bölümünü ailesi ile birlikte İzmir-Çeşme'de geçiren Berkay, geçtiğimiz sene 18 milyon lira vererek buradan arazi satın almış... Alaçatı'nın merkezine çok yakın konumda olan arazi büyük değer kazanmış. Birçok inşaat firması bu araziyi almak için teklif verseler de Berkay, bu teklifleri geri çevirmiş.

Çocuklarının geleceği için bu araziyi satmama kararı almış...