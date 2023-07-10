Milyonluk teklif!

ÜNLÜ oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı aldıklarını öğrendim.

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş. Tabi evlilik teklifi sonrası süreci hızlandıran ikili Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelde 18 Temmuz Salı günü 350 özel davetlinin katılımı ile evlenecekler. Kural'ın smokinini dünyaca ünlü Levon Kordonciyan dikerken Şahin'in gelinliği ise özel tasarım olacak.





ADALET GELDİ

Seda Mete, yeni teklisi "Adalet"i yayınladı. Adalet'i ilk dinleyenler arasında olduğumu söyleyebilirim.

Zafer Tunç'un hazırladığı kareografiye Mete ve klipte yer alan 4 yabancı dansçı 1 ay boyunca çalışıp hazırlandı.

Dansçılar Los Angeles ve Prag'dan özel olarak geldi.

Yıllardır bu anı bekleyen Mete'nin Adalet'ini dinleyin derim...





TALİHSİZ KAZA!

GÖKSEL'İN Harbiye konseri sırasında büyük bir facia yaşanmış. Konserine başlayan Göksel'in sahnesinin ön kısmında büyük kaza gerçekleşmiş. Ön sıralarda oturan iki kişi bir tanesi benim üniversiteden bölüm başkanım olmak üzere, atılan havai fişekler sebebiyle yaralanmış ve acil olarak hastaneye kaldırılmış. Fakat bu durum karşısında ne Göksel şarkısını kesip yardıma koşmuş ne de konser ekibi gerektiği gibi ilgilenmiş.

Yaralanan iki kişi hastanede tedavileri yapıldıktan sonra karakola gidip şikayetçi olmuş. İşte bu fotoğraflar durumun ne kadar önemli olduğunun kanıtı gibiydi.





WOLFGANG PUCK TÜRKİYE'DE

DÜNYANIN en tanınmış şeflerinden Wolfgang Puck, Cengiz Çetindoğan ve Demet Sabancı'nın davetiyle İstanbul Spago'ya özel tadım menüsünü getirdi. Şefin tadım menüsüne ben de katıldım.

Spago'nun müdürü Deniz Zengin'in ev sahipliğinde gerçekleşen tadım gecesinde Avustralya Wagnu New York steak eti'nin de tadımını gerçekleştirdik. Hani kilosu 3 bin dolar yani 80 bin Türk lirasına satılan özel bir et. Ben böyle bir markanın Türkiye'de olmasından dolayı gurur duyuyorum. Çünkü dünyaca ünlü şef Puck; "Türkiye'nin mutfağı İtalya gibi bölge bölge, şehir şehir tanıtılmalı" dedi.





ALAÇATI'NIN YÜKSELEN DEĞERİ

SON günlerde adını çok sık duyar oldum. Yeni açılmasına rağmen birçok kişinin tavsiyesine maruz kaldım. Ben de Alaçatı'ya gittiğimde ilk uğradığım mekanlardan oldu diyebilirim Moni Alaçatı. Akşam 20.00'de yemek ile başladığımız gecemiz sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Çünkü restoranın yanında bohem bir gece kulübü yapmışlar. Alaçatı'ya gidecekler için önerimdir.