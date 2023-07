30 milyon liralık reklam

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bir bebek bezi firmasının reklamında oynayacak. İddiaya göre 30 milyon TL alacak.

YAKIŞIKLI oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

Stil danışmanı olarak ülkemizin önde gelen isimlerinden olan Başak Dizer, şimdilerde de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı "Aile" dizisinde stil danışmanlığı yapıyor.

Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in, bir bebek bezi reklamında oynayacaklarını öğrendim. Karı-koca ilk kez kamera karşısına geçecek olan ikili, çocukları Kurt Efe'yi ise ekrandan uzak tutacaklarmış.

Yani Kurt Efe'yi reklam filminde oynatmak istememişler. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu reklam filminden 30 milyon lira kazanırken, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını duydum. Çekim ekibi şimdilerde reklam filmi için hastane ve benzeri yerleri seçiyormuş.

ULUS'TA EVLENDİLER

SURVIVOR All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlayan ikili, evlilik yolunda hızla ilerliyorlar. Yıllardır Bebek'te oturan Mert Öcal, bekar evinden taşınmış ve Sude Burcu ile beğendikleri bir eve geçmişler. Aylardır ev arayan Mert Öcal ve Sude Burcu, istedikleri gibi bir evi Ulus'ta bulmuşlar. Bir sitede 4+2 bir eve taşınan çift, şimdilerde bu evlerini de yeni eşyalar ile süslüyorlarmış. Yani anlayacağınız ikili, evlilik öncesi ev hazırlıklarını bitirmiş oldular…





BAYRAMDA ALAÇATI'NIN ENLERİ

9 GÜNLÜK bayram tatilini fırsat bilen ünlüler ve tatilciler soluğu İzmir'in yükselen tatil cenneti Alaçatı'da aldı diyebilirim. Tüm plajların hınca hınç dolduğu, tüm restoranların rezervasyonlarının günler öncesinden tükendiği bir tatil geçirdik.

Ben Alaçatı'nın bu bayramda enlerini yaptım. Bakalım kimler trend olmuş?

RESTORANLAR

Cabbar Port

Ferdi Baba

Moni Alaçatı

Kürkçü Dükkanı

Orient Port



EĞLENCE MEKANLARI

Cahide Alaçatı

Esnaf Port

Summer Klein

Şerefe Alaçatı

Cabbar Port (gece kulüp oluyor)



BEACHLER

The Beach of Momo

Summer Klein Beach

Elias Beach

Before Sunset Beach

Mono Del Sol Beach





4 GÜNDE 6 MİLYON LİRA KAZANDI

BAYRAMDA sahne alan sanatçıların hemen hemen hepsinin sahnelerinde sold out yani "hepsi satıldı" yazılarını görmüşsünüzdür.

Benim en çok usta sanatçı Özcan Deniz dikkatimi çekti. Bayram boyunca Kıbrıs, Bodrum ve Alaçatı olmak üzere 4 ayrı sahne yapan Özcan Deniz'in sahne aldığı mekanlarda adım atacak yer kalmamıştı. Sahne başı 1 milyon 500 bin lira kazanan Özcan Deniz, hem kendisinin hem de mekanların yüzünü güldürdü diyebilirim. Ben bile yer bulamayan arkadaşlarımdan kaç tane telefon aldım yer ayarlayabilir misin diye. Tabii imkansız bir durum.

Sahne duruşu, sahne adabı ve mütevaziliğinden hiç ödün vermeyen Özcan Deniz'i, tebrik etmek istiyorum…