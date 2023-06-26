Beyaz’dan ticaret şov

BEYAZ Show ile yıllardır izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Beyazıt Öztürk, yatırımlarının birçoğunu gayrimenkule yapıyordu.

Yıllar sonra tekrardan "Beyaz Show" İle izleyecinin karşısına çıkacak olan Beyazıt Öztürk, akıllı bir yatırım yapmıştı.





Haftalar önceki bir yazımda Karaköy'den tam Galataport'un karşısında bir bina alacağını ve burayı otel yapacağını yazdığım Beyazıt Öztürk tüm hayallerini gerçekleştirmiş. Ben 2 milyon dolar gibi bir rakama bu binayı aldığını duymuştum fakat araştırmalarım sonucu 6 milyon dolar yani yaklaşık 150 milyon lira gibi rakama burayı satın almış. Komple binayı tadilat yaptırıp Otel'e çeviren Beyazıt Öztürk, oteli neredeyse bitirip hizmete sokmuş bile. Abisi Korkut Öztürk'ün işlettiği otel sayısı İstanbul'da 2. olan Beyazıt Öztürk, zekasını ticarette de konuşturmuş diyebilirim...

BOMBA TRANSFER

İŞ dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York'un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı Türkiye'ye getirmişti.

Şimdilerde Serafina'nın Türkiye markasını iş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya'ya satmış. Bu önemli iki iş insanı da daha önce D-ream Group'ta yöneticilik yapan Orhan Çiftçi'yi transfer etmişler. Serafina Türkiye genel müdürü olan Orhan Çiftçi'yi neredeyse 20 senedir tanırım. 12 sene Rasim Özkanca'nın yanında olan Orhan Çiftçi, daha sonra D-ream Group'ta yöneticilik yapmıştı. Ben yeme-içme sektöründe bu transfere büyük başarı derim... Çünkü Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu İcardi'yi nasıl transfer ettiyse bu da yeme- içme sektöründe böyle bir ses getirdi diyebilirim...





YEDİKULE HİSAR'I GERİ DÖNÜYOR

BİLDİĞİNİZ üzere İstanbul, dünya tarihinin en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir şehir...

Yüzlerce tarihi eserler arasında en önemlileri arasında yer alan Yedikule Hisarı, Osmanlı ve Bizans tarihinin kesişim noktası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın en kıymetli miraslarından birisi olarak İstanbul kara surlarının tam da ortasında yer alıyor. Ben de tüm restorasyonu Fatih Belediyesi tarafından yapılan bu muhteşem eseri Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ile gezme şansı yakaladım. Yapının tarihini ve restorasyonun detaylarını inceledik. Şimdi, Genç Osman'ın elim katlinden Doğu Roma efsanelerine İstanbul'a dalga dalga yayılan efsaneleriyle ünlü Yedikule Hisarı geri dönüyor.

Benden söylemesi...