Ufuk Özcan

Bir dönem İstanbul gece hayatı Avrupa'nın eğlence merkezi olarak gösteriliyordu. Gece kulüpleri, canlı müzik mekanları, sabaha kadar süren eğlenceler… Şimdi ise sektörün konuştuğu tek konu sanatçı kaşeleri olmuş durumda.Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahne ücretleri adeta dudak uçuklatıyor.Mekancılar ise bu durumdan oldukça dertli. Çünkü artık her mekan büyük sanatçı getiremiyor. Bunun en büyük nedeni de astronomik rakamlar… Konuşulan fiyatlara göre;Özcan Deniz 8 milyon lira artı vergiler, Hakan Altun 6 milyon lira artı vergiler, Sibel Can 5 milyon lira artı vergiler istiyor.Edis cephesinde rakam 5 milyon lirayı bulurken, Yıldız Tilbe 4 milyon, Zeynep Bastık ise 3 milyon lira ve vergiler, işin ilginç tarafı, bugün ismini çok az kişinin bildiği sanatçıların bile kaşesi 1 milyon liradan başlıyor.Hal böyle olunca faturanın çıkacağı yer de belli… Mekanlar, bu yüksek ücretleri doğal olarak müşterilere yansıtıyor.Devrim Özkan ile Lucas Torreira arasındaki aşk hikayesi artık tamamen sona ermiş. Özkan'ın adının voleybolcu Trevor Clevenot ile anılması, ipleri koparmış. Galatasaraylı Torreira'nın, Devrim Özkan'dan umudunu kestiği ve oyuncuya ait evde kalan bazı eşyaları yardımcılarıyla gönderdiği konuşuluyor.Çağla Şikel'in oğlu Kuzey, Bodrum'da düzenlenen jetsurf yarışında kendi kategorisinde birinci oldu. Elbette bu başarı alkışı hak ediyor ama bence bu hikayenin asıl kahramanı bir anne… Dün Anneler Günü'nü kutladık. Tam da bu yüzden bu başarıda Çağla Şıkel'in emeğini ayrı bir yere koymak gerekiyor.