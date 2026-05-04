Ufuk Özcan

Ve beklenen haber sonunda kulislere düştü… Yasemin Ergene, 20 yıl sonra, setlere geri dönüyor. Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı, şimdilik kod adı "Düğünümüz Var" olan yeni dizi projesi şimdiden sektörün en çok konuşulan işleri arasına girmiş durumda.Kadro ise adeta yıldızlar geçidi… Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi güçlü isimlerin ardından Yasemin Ergene'nin de projeye dahil olduğu konuşuluyor.Kulis bilgilerine göre; Yasemin Ergene, bu proje için bölüm başı 400 bin TL'lik bir anlaşmaya imza atmış.Bu rakam, uzun bir aranın ardından dönen bir isim için oldukça iddialı.Şunu net söyleyebilirim:Bu dönüş sadece bir "nostalji hamlesi" değil. Yasemin Özilhan, belli ki kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.Tanınmış bir iş insanı, eşinin uzun zamandır hayalini kurduğu o ikonik çantayı sonunda bulur. Kolay değil elbette; aylar süren bekleme listeleri, özel bağlantılar… Eşine yıldönümünde sürpriz yapmak ister ve hediyeyi arabasının bagajında saklar. Ne var ki hayat, planlanan sürprizlerden pek hoşlanmaz. Evlilik yıldönümü yaklaşırken çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.Sebep kısa sürede ortaya çıkar: Yasak bir ilişki.Gerçekle yüzleşen sosyetik eş, ipleri koparır ve eşini evden gönderir.Evden ayrılan iş insanı, o büyük emeklerle alınan çantayı bu kez sevgilisine hediye eder. Ancak kaderin cilvesi, lüks bir mağazada yolları yeniden kesiştirir. Aldatılan eş, karşısındaki kadının kolundaki çantayı tanır.Sonrası mı? Sözlü tartışma kısa sürede alevlenir, olay saç saça, baş başa kavgaya dönüşür.Bülent İnal, setlerden elde ettiği geliri yatırıma çeviriyor. İnal, Bahçeköy'de açtığı kahve dükkânıyla adından söz ettiriyor. Duyduğuma göre işler oldukça iyi gidiyor; öyle ki franchise teklifleri gelmeye başlamış.Ancak görünen o ki İnal, hızlı büyüme hevesinde değil. Milyonluk tekliflerin şimdilik kapıdan çevrildiği konuşuluyor.