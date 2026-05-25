Ufuk Özcan

Bodrum’da ünlüler geçidi

Eklenme Tarihi 25 Mayıs 2026
Dünya yıldızlarının vazgeçilmez tatil rotası olan Bodrum, kapılarını yeni sezon için açtı. Geçtiğimiz yaz Erling Haaland, Jeremie Frimpong ve dünyaca ünlü basketbolcu Dillon Brooks gibi dev isimleri ağırlayan gözde tatil beldesi, bu yıl da yeşil sahaların yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor.




İskoçya'nın Rangers takımında top koşturan İngiliz savunma oyuncusu Maximillian James Aarons, yoğun sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da alan ilk isimlerden biri oldu. Yalıkavak Marina'da görüntülenen Aarons'un neşeli ve keyifli halleri dikkat çekti.


OYUNCULUK BAŞKA KARAKTER BAŞKA

Eren Hacısalihoğlu... Oyuncu... Önceki akşam Sergen Yalçın ve bir grup arkadaşı ile gecelerdeydi. Mekan çıkışı gazeteciler kendilerini görüntüleyince sinirlenip hakaret etti. O küfür bayağılığın özeti olmuş.



İki kamera görünce öfke patlaması yaşayıp muhabire ana avrat küfür etmek ne delikanlılığa sığar ne adamlığa. Eren Hacısalihoğlu'nun yaptığı ne sertlik ne de racon; düpedüz hakaret. Bence artık magazin basını tarafından görüntülenmeyecek, zamanla da kaybolup gidicek bir oyuncu olacak bir durumun evresinde. Bence büyük abilerini örnek al o emekçi kardeşlerimizden özür dile!
