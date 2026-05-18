Ufuk Özcan

Sosyal medya çağında artık insanlar en derin duygularını bile birkaç cümleyle paylaşabiliyor.

Ama bazen o birkaç cümle, büyük bir paniğin de kapısını aralayabiliyor.





Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz akşam WhatsApp durumuna yazdığı "Yaşamak zor geliyor artık" sözleriyle herkesi korkutmuş.

Paylaşımı gören dostları hemen genç oyuncunun evine gitmiş. Neyse ki ortada korkulan gibi bir durum yokmuş. Güzel oyuncunun yalnızca anlık bir ruhsal dalgalanma yaşadığı ve çevresindekilerden biraz uzak kalmak istediği öğrenildi. Ama bu olay bize bir şeyi daha gösterdi: İnsan bazen attığı bir cümlenin çevresinde nasıl bir endişe yaratacağını fark etmeyebiliyor.





ÇEŞME VE BODRUM'DA PLAJ SEZONU CEP YAKIYOR



2026 yaz sezonu yaklaşırken Çeşme ve Bodrum'daki beach club fiyatları yine gündemin zirvesine oturdu. Özellikle Alaçatı, Aya Yorgi ve Bodrum'da ücretler geçen yıla göre ciddi artış gösterdi.



Bazı işletmelerde kişi başı harcama 12 bin TL'ye kadar çıktı. İşte o rakamlar...



ÇEŞME 2026 BEACH FİYATLARI



WHITE BEACH AYA YORGİ: 2 bin 500 TL harcama limiti

FLY-INN BEACH CLUB: 3 bin TL giriş

SOMMER KLEİN: 2 bin 500 TL giriş / 5 bin TL harcama limiti

YUZU BEACH: Hafta sonu 4 bin 500 TL giriş

BOHEME BEACH ÇEŞME: 5 bin TL harcama limiti... Özellikle hafta sonlarında fiyatların daha da yükseldiği konuşuluyor.



BODRUM 2026 BEACH FİYATLARI



MAÇA KIZI: 12 bin TL (kullanım dahil)

SCORPİOS BODRUM: 3 bin TL (harcama hariç)

BUDDHA BAR BEACH: 12 bin TL (kullanım dahil)

YULA BODRUM: 2 bin TL (kullanım dahil)

BOBO BEACH: 8 bin TL (kullanım dahil)

MOMO BEACH: 2 bin TL (kullanım dahil)

NOMAD BODRUM: 2 bin TL (kullanım dahil)





