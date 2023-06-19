Pep Guardiola İstanbullu oluyor

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve sonrasında şehrin en güzel yerlerini gezen Teknik Direktör Pep Guardiola, hayran kaldığı Boğaz'dan yalı almaya karar verdi.





TÜRKİYE'NİN, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptığı karşılaşma, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Manchester City ve İnter arasında oynanan karşılaşmayı 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City 1-0 kazanmış ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Tabii böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak ülkemize ve bizlere büyük gurur yaşattı. Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu finale 17 kişiden oluşan ailesi ile gelmişti.





İstanbul'un en güzel yerlerini gezen Guardiola Ailesi, ülkemize hayran kalmış. Ve duyduğuma göre Temmuz ayının ilk haftası ünlü teknik direktör yeniden İstanbul'a gelecek. Hem İstanbul Boğazı'ndan bir yalı alacak hem de belli bir bölgeden (neresi olduğunu sonra yazacağım) arazi satın alacak. Yani anlayacağınız Pep Guardiola ve ailesinin bir ayağı artık İstanbul'da olacak...





BİR AYRILIK ŞARKISI ÇAL

GEÇMİŞTE birçok ünlü isim ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, son olarak sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hatta Kerem Bürsin'in, sevgilisi Mehtap Algül ile birlikte oturacağı bir ev baktığı sonrasında ise Kerem Bürsin'in Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı ortaya çıkmıştı. Fakat sevgililer kısa bir süre önce ayrılmış. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Mahmut Orhan konserindede pişti olan ikili, hiç konuşmamışlar bile.

Kerem Bürsin, VIP kısımda eğlenirken Mehtap Algül ise kız arkadaşları ile birlikte normal yani biletli tarafta eğlenmiş. Hatta Mahmut Orhan'ın çaldığı bir ayrılık şarkısının remix'inde Mehtap Algül bağıra bağıra şarkıyı söylemiş. Gerçi ben ayrılık haberini yazarken şunu da söylemek isterim. Bu yeni dönem aşklarının da ne olacağı belli olmuyor.

Bir bakmışsın ayrıldık derken yan yana bile poz verebiliyorlar.



AMENNA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yeni klibinde konsept değiştiren Ays, hem göze hem kulağa hitap etti.





DAHA önce yapmış olduğu cover ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Ays'ın yeni teklisi "Amenna" Sofa Voice etiketiyle Ays Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz Müzik Ays yani Ayşe Yayla'ya, düzenlemesi ise İranlı ünlü aranjör Soheil Khodabandeh imzası taşıyan şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı... Ays, bu kez de yeni klibini 2 farklı mekan ve 3 farklı konsept yaparak genç yönetmen Umut Kumral Devecioğlu'na emanet etmiş. Benim çok severek dinlediğim şarkıyı sizlere de tanıtmak istedim.

Bence bu parçayı bir dinleyin derim...





SÜRPRİZ BULUŞMA

ESKİ Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i geçtiğimiz akşam Ulus Sunset'te gördüm.

Zamanında birçok ülkenin siyasetinde bulunmuş üst düzey yetkililerin Türkiye aşkını bilmeyen yoktur.

Bunlardan biri de Gerhard Schröder diyebilirim.

Gerhard Schröder'e Almanya Milli Takımı'nın bir dönem kaptanlığını yapan ve daha sonra Türkiye'ye yerleşen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil eşlik ediyordu. İkili baya bir koyu sohbet ediyorlardı.







RODRI İSTANBUL'A

HAALAND BODRUM'A

AYRICA 12 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi finalinde tek golü atıp Manchester City'e kupayı kazandıran Rodri, İstanbul'a tatile gelirken, 4 Ağustos'ta da dünyaca ünlü futbolcu Erling Haaland'ın da Bodrum'a tatile geleceğini buradan belirtmek isterim...