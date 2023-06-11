Yarım milyarlık yatı Bebek’e demirledi

TÜRKİYE'NİN gelmiş geçmiş en başarılı televizyoncularından olan ve adını yaptığı işlerle "dahi" olarak yazdıran Acun Ilıcalı, araba, uçak ve sürat motorlarına olan tutkusunu bilmeyen yoktur.





Kazandıkları kadar elinin açıklığı ile bilinen ve tüm seferberliklerde elini taşın altına koyan ünlü televizyoncu, en sona 20 milyon dolar (yaklaşık 420 milyon TL) değerinde yeni bir yat alarak eklemişti. Geçtiğimiz günlerde yatını teslim alan Acun Ilıcalı, yüzen sarayını önceki gün İstanbul Boğaz'ında Bebek'e demirledi. Kızlarının baş harfi 'B.A.L.M.Y. ' olarak ismini koyan Acun Ilıcalı, ultra lüks yatı ile Yunan adalarına uğrayıp soluğu Bodrum'da alacakmış. İlk tatilini ailesiyle birlikte geçirecek olan Acun Ilıcalı'ya başarılarının devamını diliyorum.





TUVANA TÜRKAY İÇİN OLANLAR OLDU!

OYUNCULUĞUNUN yanı sıra şarkıcılığı ile de dikkat çeken Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün İzmir- Sığacık'tan bir paylaşım yapmıştı.

Şimdilerde Sığacık'ta bir film setinde çekimde olan Tuvana Türkay, bir dönem Ata Demirer ile başrol oynadığı "Olanlar Oldu" filminin bir bölümünün çekildiği bir eve girip "pansiyonumun önünden geçtim. Duygu yüklü anlar yaşadım. çok ağladım.

Güzel zamanların kıymetini bilmek gerekir" diye sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımlar üzerine eski sevgilisi İzzet Antebi ile fotoğrafları koyup "unutamadı" gibi paylaşımlar yapıldı. Tuvana Türkay;

Belki eski sevgilisi ile bir daha anılmak istemiyor.

Belki bir daha o kişi ile anılmak istemiyor.

Belki o kişinin artık yanında dahi olmak istemiyor.

Bence bu haberleri yaparken dikkat etmek gerekiyor.

Neden mi?

Çünkü bu haberler sonrası güzel oyuncu tek tek neden bu paylaşımı yaptığını açıklamak zorunda kaldı.

Yani eski sevgilisi ile bir alakası yokmuş.





AYRILIK SONRASI ÇEŞME'Lİ OLDU!

OYUNCU Demet Özdemir'den boşanan şarkıcı Oğuzhan Koç, ayrılık sonrası kendini konserlerine yani işine adamıştı.

Zor günleri dostları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in sayesinde atlatan Oğuzhan Koç, duyduğuma göre Çeşme'den sezonluk ev kiralamış. Yakın dostu İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Mustafa Aksakallı gibi birçok arkadaşının sezon boyu Çeşme'de geçirdiği için Oğuzhan Koç da konserlerinin ve müzik çalışmalarının olmadığı zaman soluğu Çeşme'de alacakmış. Bu arada eski eşi Demet Özdemir'in de Yunanistan'dan ev alıp, vatandaşlık almak için de harekete geçtiği iddia edilmişti...



YİYORUM AMA KİLO ALMIYORUM

OYUNCU Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler'de bir davete katıldı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, tadım yaptıktan sonra, "Çok yemek yiyorum. Ama spor yapmıyorum.

Spor yapmadığım halde zayıf ve fit kalabiliyorum. Yani genetik olarak şanslı doğanlardanım.

Yeni başlayacak dizimiz içinde 10 gündür kamptayım.

Güzel bir proje ile seyirci karşısına çıkacağım. Çok heyecanlı olduğumu da söylemeliyim'' dedi. Davete katılanlar arasında manken Özge Ulusoy ve Tuğba Melis Türk de vardı.