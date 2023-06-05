Jest saati

Hande Erçel aşkıyla çapkınlık defterini kapatan Hakan Sabancı'dan sevgilisine jest... Sosyetik iş insanı, dünyaca ünlü bir markaya ait saatten kendisine alırken bir benzerini de güzel oyuncuya hediye etti.

'YILIN aşkı' olarak ilk kez benim yazdığım Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor. En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz. Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görmüyorum. Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünüyorum.

REKOR BURAK

CZN Burak adıyla bilinen şef Burak Özdemir, Taksim'de aldığı 10 milyon Dolar'lık binayı Türkiye'nin en büyük restoranına çevirecek.

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, sosyal medyada çektiği yemek videoları ile fenomen olmuş ve ününe ün katmıştı. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok şubesi bulunan CZN Burak'ın, sosyal medya takipçisi neredeyse 50 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

Özellikle Türkiye'ye gelen Arap müşterilerinin ilk uğradığı yerlerden biri olan CZN Burak, Taksim'de 5 katlı bir bina satın almış. Hemen Fransız Konsolosluğu'nun ilerisinde bulunan bir binayı 10 milyon Dolar yani yaklaşık 210 milyon TL ödeyerek alan ünlü şef, burayı Türkiye'nin en büyük restoranına çevirecekmiş. Sempatikliği ve yardımları ile de adından sıkça söz ettiren Burak Özdemir'e ben de buradan hayırlı olsun diyorum...





HAVADA AŞK KOKUSU VAR

GÜZEL oyuncu Miray Daner, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile doludizgin aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu.

Önceki gün ayrılığı kabul eden Daner, ilişkinin 'üçüncü kişiler nedeniyle de bitmediğinin' altını çizdi. Oğulcan Engin'in son dönemin gözde ismi İlayda Alişan adı anılıyordu. Hem Kuruçeşme'deki bir mekanda hem de Cihangir'de Engin'e ait mekanda ikilinin görüştükleri kulağıma gelmişti. Geçtiğimiz akşam yine ikilinin birlikte olduğu haberi gelince ben de bu aşkın artık resmen başladığını buradan ilan etmek istedim.

Oğulcan Engin kadar saygılı ve çevresi tarafından sevilen bir isim daha görmedim.

Bakalım Oğulcan Engin ile İlayda Alişan cephesinden aşk haberi doğrulanacak mı?