Beyaz akıl!

Komedyen Beyazıt Öztürk, akıllı bir yatırım yaptı. İki sene önce Karaköy'den bir binayı 2 milyon dolara alan komedyen, burayı otele çevirdi. Beyazıt Öztürk'ün 39 milyon TL'ye aldığı binanın şimdiki değeri ise ortalama 150 milyon TL!

EN son "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyesi olan Beyaz Öztürk, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatıyordu.

Birçok yerde ev ve dükkanı olan ünlü komedyenin son yatırımı ise dudak uçuklattı.

Türkiye'nin yükselen devi Galataport projesinin tam karşısında yer alan sokakta bir bina satın alan Beyaz Öztürk, burayı otele çeviriyor.

GÜL GİBİ HAREKET!

Berdan Mardini, memleketinde açtığı fabrikayla 'gül suyu' üretiyordu. 350 çalışanını işten çıkarmamak için elini taşın altına koyan ünlü türkücü, bu nedenle iki araba ile evini sattı.





MEMLEKETİ Mardin'e yaptığı yatırımlar ile dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini, bu bölgeye büyük bir fabrika kurmuş ve 350 kişiye istihdam sağlamıştı. Parfümünden mumuna, oda kokusundan gül suyuna kadar birçok ürün üreten Berdan Mardini, geldiği son aşamada 2 araba ve 1 ev satarak fabrikasını ayakta tutmayı başarmış. Bu süreçte hiç işçi çıkartmayan Berdan Mardini, Mardin'de üretilen esanslardan dünyanın en kaliteli parfümünü yapma konusunda da emin... Bu uğurda 100 milyon TL'den fazla para harcayan başarılı sanatçı, parfümlerini makam isimleri ile tüketicilerle buluşturacak.