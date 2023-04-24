Ünlü çift köye taşındı

GÜZEL oyuncu Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, 2018'de muhteşem bir düğün ile evlenmişler ve Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilikleri olan çift, daha önceleri Cihangir'de oturuyorlardı.

Duyduğuma göre Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstengil, birçok ünlü ismin oturduğu Zekeriyaköy'e taşınmışlar.

50 bin TL kiraya bahçeli bir ev tutan çift, çocukları için bu kararı almışlar. Hatta yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'e de buradan ev araştırıyorlarmış.

Onlar da istedikleri gibi bir ev bulurlarsa bu bölgeye taşınacaklarmış...







'MAVİ TİK' HAYAT KURTARIR

GEÇTİĞİMİZ günlerde Fransa'ya tatile giden çok ünlü bir çiftimizin, başlarına ilginç bir olay gelmiş. Fransa'nın birçok şehrini gezen ve son durak olarak Paris'e giden bu çok ünlü çiftimiz, kentin müze ve ünlü yerlerini gezmeye başlamışlar. Daha sonra yasak olmasına rağmen unutarak bir müzede elektronik sigara içmeye başlayan bu çiftten erkek olanın bir anda etrafını polis ve korumalar sarmış.

Sert bir uyarıya maruz kalan ünlü oyuncuyu göz altına almak istemişler.

Neyse ki yakışıklı oyuncumuz, durumu kurtarmayı başarmış.







BİR AYRILIK BİR BARIŞMA

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile geçtiğimiz yaz yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bu süreçte birçok kez ayrılıp barışan çift, bir süre önce ilişkilerine yine nokta koymuş.

Şevval Şahin'i geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda Caner Karaloğlu ile gördüm. Tabii hemen sevgili yakıştırması yapmam, çünkü Caner ile Şevval'in eski sevgilisi Marcus Aral ile Kazancıoğlu da yakın arkadaş.

Şevval Şahin ile Caner Karaloğlu'nun da arkadaşlıkları eskiye dayanıyor.

Sosyetik iş adamı Caner Karaloğlu, Sevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrılığında devreye girmiş ve ikilinin tekrardan barışmasına vesile olmuş. Etiler'deki yemek de bunun nedeniymiş. Şimdilerde tekrardan barışan çift, arkadaşları ile birlikte Bodrum'a tatile gitmişler bile...



ÇOK GEÇMİŞ OLSUN!

TÜRKİYE'NİN gelmiş geçmiş en büyük sanatçıları arasında yer alan Mustafa Topaloğlu, en çok satan albümler listesinde hala en başı çeken isimlerin başında geliyor. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Topaloğlu Ailesi, geçtiğimiz gün bir felaketin eşiğinden dönmüş. Kendisi gibi sanatçı olan oğlu Çağlayan Topaloğlu'nun Nişantaşı'ndaki hamburgerci dükkanında yangın çıkmış. Mutfak bölümünde çıkan yangında Allah'tan kimse yaralanmamış. Ben Çağlayan Topaloğlu'na ve ailesine çok geçmiş olsun diyorum...