Yatırım 'saat'i!

Boşandıktan hemen sonra kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi alan Hadise, bu kez yatırım tercihini saatten yana kullandı. Ünlü popçu, yaklaşık 500 bin TL'ye Franck Muller marka bir saat aldı.

SÜRPRİZ bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de evlenen şarkıcı Hadise, Eylül 2022'de boşanmıştı.

5 ay evli kalan popçunun boşanma süreci de olaylı geçmişti. İkili arasında maddi konular hep gündeme geldi. Güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak da "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi...







YILDIZLARIN TERCİHİ

Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile ortalığı kasıp kavuran Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini ödüllendirmiş.

Ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği Franck Muller marka bir saat almış. Yatırımlarını pırlanta, çanta ve saat üzerine yapan Hadise, yeni aldığı Franck Muller saati için ise 500 bin TL gibi rakam ödemiş. Dünyada bu marka saati takan ünlüler arasında ise Elton John, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Eva Longoria bulunuyor.



ZİRVEYE YERLEŞTİ

Apple Müzik, dünyanın en önemli şehirlerinde dinleyicilerin en çok hangi şarkıları dinlediğini tespit ettiği listelerden 'İstanbul top 25 listesi'nde Hadise'nin Feryat ile zirveye yerleştiğini duyurdu. Ünlü popçunun yeni klibi de Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kıbrıs gibi ülkelerin 'music videos trending' listelerinde ilk 10'da yer aldı.







MİLYONLAR ORTADA KALDI!

Boşanma kararıyla beraber Levent'teki villadan ayrılan Demet Özdemir, ne Oğuzhan Koç'un verdiği hediyelere ne de düğünde takılanlara dokunmamış. Ünlü popçu da "Tek kuruş istemiyorum" deyince şimdilik milyonlarca TL tutan mücevherler ve düğünde takılanlar ortada kalmış...



Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlenmişlerdi. Sadece sekiz ay evli kalan çift, geçen günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. "İnsanı evlenirken değil; boşanırken tanırsın" diye bir halk deyimimiz var. Geçtiğimiz yılın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden Oğuzhan Koç, aşkına 4 karatlık ve değeri 60 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon TL'lik yüzük almıştı.







YASAYA GÖRE ÖZDEMİR'E AİT

Lüks bir otelde görkemli bir düğün yapan çifte neredeyse 2 milyon TL'lik bir takı takıldığı da söylenmişti. Duyduğuma göre Demet Özdemir, evden ayrılırken tektaş yüzüğü dahil hiçbir şey almamış. Oğuzhan Koç da kesinlikle ne güzel oyuncuya aldığı hediyelerin peşine düşmüş ne de düğünde takılanların... Boşanma sürecinde mal paylaşımı yapabilirler ama Yargıtay kararına göre; düğünde takılan ziynet eşyaları kadının malı. Demet Özdemir, buna rağmen yine hiçbir şey istemezse milyonlarca TL'lik hediyeler ile takılar ortada kalacak gibi duruyor...