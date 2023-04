Bir dünya yatırım

Türkiye'deki birçok gayrimenkulünün yanı sıra ABD ve İngiltere'de de evleri olan Sibel Can, gözünü bu kez İsviçre'ye dikti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde gittiği Zürih'te ev sahibi olmak için görüşmelere de başladı.







SAHNELERİN kuşkusuz en çok kazanan isimlerinin başında geliyor Sibel Can...

Ünlü sanatçılar, eski eşi Hakan Ural'dan olan çocukları Engincan ve Melisa ile diğer eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'in geleceğini düşünerek de kazancını gayrimenkule yatırıyor. Sadece İstanbul'da 50'ye yakın dairesi olduğu konuşulan Sibel Can'ın ABD ve İngiltere'de de evlerinin olduğu biliniyor. Sık sık Miami ve Londra'daki evlerine giden güzel sanatçının yatırım rotasını bu kez İsviçre'ye çevirdiğini duydum.

Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda İsviçre'nin yolunu tutmuş.







PAHALILIĞIYLA ÜNLÜ

İki günlük Zürih çıkarması yapan Can, burada ev almak için kolları sıvamış. Zürih'te yatırım yapmak isteyen ünlü sanatçı, önceden seçtiği evleri gezip emlakçılardan bilgiler de almış. Bu arada yaşamın olduğu gibi emlak fiyatlarının da son derece pahalı olduğu Zürih'te üç odalı lüks dairelerin fiyatları 4 milyon İsviçre Frangı yani yaklaşık 85 milyon TL civarında...

Öte yandan hatırlatmakta da fayda var; Portekiz ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin aksine İsviçre'de gayrimenkul sahibi olarak vatandaşlık almak hiç de kolay değil.







ÇANAKKALE'NİN YARDIM GÖNÜLLÜSÜ

Uzun süredir Çanakkale'de sakin bir hayat yaşayan Ata Demirer, burada en son "Bursa Bülbülü" filmini çekmişti. Çanakkale için "Burası çok özel bir şehir, çok özel bir coğrafya. Benim şahsen sevdalı oluğum bir bölge" ifadelerini kullanan Demirer, tam bir yardım severmiş. Burada bulunan bazı köy okullarının ihtiyaçlarını karşılayan usta oyuncu, birçok öğrenciye de burs veriyormuş. Bu yardımları elinden geldiğince duyurmak istemediği için bu yazıyı yazdım diye bana kızabilir ama ben kendisiyle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Helal olsun..