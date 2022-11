929 milyon TL'yi reddetti

Ortaköy'deki dillere destan oteline yeniden sahip olan Ünal Aysal'a Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nı almak isteyen bir Türk yatırımcı, 50 milyon Dolar teklif etti. Aysal, '120 milyon Dolar isterim' diyerek teklifi geri çevirdi.







GALATASARAY'IN eski başkanı Ünal Aysal'ın Ortaköy'de bulunan Hotel Les Ottomans adıyla hizmete açtığı 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, 2020'de İstanbul 10.

İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen satış işlemiyle alacaklarına mahsuben bir bankanın olmuştu. Daha sonra ise üst mahkeme satışı reddetti ve Ünal Aysal tüm borçları ödeyerek yeniden mülkün sahibi oldu. İstanbul'un en değerli yalılarından biri olan ve dünyaca ünlü yıldızların da konakladığı otele geçtiğimiz haftalarda bir Türk yatırımcı talip oldu.



DÜŞÜNMEDEN 'HAYIR'

Ünal Aysal'a da tam 50 milyon Dolar yani yaklaşık 929 milyon TL teklif etmiş. Ancak Ünal Aysal, çoğumuzun telaffuz etmekte dahi zorlandığı bu teklifi dakikalar içerisinde elinin tersiyle reddetmiş. Duyduğuma göre Aysal, dizilere bile konu olan Hotel Les Ottomans'a tam 120 milyon Dolar yani yaklaşık 2 milyar 230 milyon TL istiyormuş.

Satılır-satılmaz onu bilemem ama umarım Ünal Aysal, umarım böyle bir değeri kaybolmadan gereken hamleyi yapar...







Son dönemde otelin sahibi olan Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal, satıştan sonra "Ben Ünal Bey'in işleri bozulunca oteli ona verdim. O da otel için kredi çekti, ödemekte zorlanınca da otel satışa çıktı" demişti.







Ünal Aysal, Ahu Hanım'dan sonra Yunanistan'ın en zengin ailelerinden birine mensup olan Fani Aysal ile evlenmişti.



MUHSİNZADE Mehmet Paşa Yalısı, zamanının en prestijli yalılarından birisidir. Yalı ve müştemilatı, üzerinde III. Ahmet zamanına dayanan kalıntılar, bir çeşme ve bahçe takımları bulunan, toplam 4527 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Bu zarif çeşme ve bahçe, Osmanlı tarzı bahçe ve su mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.







TÜRKİYE KALKANI!

Roman Abramoviç, son dönemde İstanbul'dan yalı aradığına dair çıkan haberlerle de gündemde.



RUS milyarder Roman Abramoviç, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'ye yerleşmiş ve paha biçilemez yatlarını da Türkiye kıyılarına demirlemişti. İstanbul Boğaz hattında ev baktığı da konuşulan Abramoviç, istediği gibi bir yalı bulamamıştı. Duyduğuma göre Rus milyarder, son olarak da Türk bir takım elbiseciye 25 tane özel takım elbise diktirmiş. Ama öyle böyle takımlar değil. Her biri 'kurşun geçirmez' olarak adlandırılan özel kumaştan Rus oligarkın milim milim ölçüsü alınarak dikilmiş. The King's Man veya John Wick filmlerini izleyenler iyi bilir... Bu tarz takım elbiseler, çok kullanışlı olmakla beraber kumaşlarında çelikten metaryaller içerir. Yani filmlere olan konu olan o takım elbiseleri Türkiye'de bulunan bir takım elbiseci diktiğini öğrenince bizimle bir kez daha gurur duydum...







TAKIMIN ÖZELLİKLERİ

KURŞUN geçirmez takım elbiseler her ne kadar çelik yelekler gibi güçlü bir etki sağlamasa da en azından giyenleri, ölümcül kurşun yaralarından koruyor. Kıyafetin tamamı bir kalkan gibi hareket ediyor ve nanoteknoloji kullanılarak yapılan elbiseler, yurt dışında da oldukça revaçta.