ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GENEL ŞARTLAR

Madde 1- İhalenin Konusu ve Niteliği: Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı'nın mülkiyetindeki aşağıda niteliği belirtilen gayrimenkullerin satış ve kiralanması.

Madde 2- İhalenin Dayanağı

Bu ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 ve 45. maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e,34.maddesi ve Belediye Meclisi'nin 2025/47 sayılı kararı hükümlerine dayanılarak yapılır.

Madde 3- İhalenin yeri, tarihi ve saati: Satışa konu olan Gayrimenkuller; 16.12.2025 tarihinde saat 14.00 'da, Kiralamaya konu olan Gayrimenkuller; 17.12.2025 tarihinde saat 14.00 'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Kiralama talep dosyaları en geç; 15.12.2025 tarihinde saat 13.00' da yazı işleri müdürlüğüne teslim edilecektir.

Madde 4 – Kiralama ve satışı yapılacak taşınmaz/taşınmazların tapu kayıt bilgileri, adres ve tahmin edilen aylık, yıllık kira, satış ve teminat bedelleri;

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Dereçay Mevkii 1028 Ada 6 Parselde bulunan 550,66 M² arsanın Muhammen satış bedelinin 550,66 M² X 9.000,00TL= 4.955.940,00TL olup geçici teminat tutarı: 148.687,00 TL'dir. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Dereçay Mevkii 1028 Ada 7 Parselde bulunan 501,34 M² arsanın Muhammen satış bedelinin 501,34 M² X 9.000,00TL = 4.512,000,06TL olup geçici teminat tutarı: 135.360,00 TL'dir. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Dereçay Mevkii 1029 Ada 8 Parselde bulunan 471,54 M² Kargir Mezbahane-hava deposu-bahçe ve arsanın Muhammen satış bedelinin 471,54 M² X 12.000,00TL= 5.658.480,00TL olup geçici teminat tutarı: 169.454,00 TL'dir. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Dereçay Mevkii 1029 Ada 9 Parselde bulunan 420,95 M² arsanın Muhammen satış bedelinin 420,95 M² X 12.000,00TL=5.051.400,00TL olup geçici teminat tutarı: 151.542,00 TL'dir. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi 1054 Ada 89 Parselde bulunan 577,82 M² arsanın Muhammen satış bedeli 577,82 M² X 7.166,66TL= 4.141.040,00 TL olup geçici teminat tutarı: 124.231,00 TL'dir. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi 1054 Ada 90 Parselde bulunan 577,83 M² arsanın Muhammen satış bedeli 577,83 M² X 7.100,00TL= 4.102.590,00 TL olup geçici teminat tutarı: 123.077,00 TL'dir. Belediyemize ait Kütküt Mahallesi 476 Ada 1 Parselde bulunan 987,41 M² arsanın Muhammen satış bedeli 987,41 M² X 1.833,00TL= 1.810.250,00TL olup geçici teminat tutarı: 54.307,00 TL'dir. Belediyemize ait Kütküt Mahallesi 477 Ada 37 Parselde bulunan 1140,13 M² bahçenin Muhammen satış bedeli 1140,13 M² X 2.333,33TL=2.660.300,00TL olup geçici teminat tutarı: 79.809,00 TL'dir. Belediyemize ait Müftü Mahallesi 143Ada 27 Parselde bulunan 172,77 M² arsanın Muhammen satış bedelinin 172,77 M² X 20.000,00TL= 3.455,400,00TL olup geçici teminat tutarı: 103.662,00 TL'dir.

KİRALAMASI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

1-Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi Kent Meydanı 1.Kat 20 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 5.000,00 TL, Yıllık kira bedeli 60.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.800,00 TL' dir. 2-Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi Kent Meydanı 1.Kat 21 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 5.000,00 TL, Yıllık kira bedeli 60.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.800,00 TL' dir. 3-Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi Kent Meydanı 1.Kat 22 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 5.000,00 TL, Yıllık kira bedeli 60.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.800,00 TL' dir. 4-Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi Kent Meydanı 1.Kat 23 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 5.000,00 TL, Yıllık kira bedeli 60.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.800,00 TL' dir. 5-Fatih Mahallesi 728 ada 10 parselde bulunan Taşhan Arastaları (Yeni Çarşı 1) 1 No'lu dükkânın: Aylık kira bedeli 3.000,00TL olup geçici teminat tutarı 90,00 TL'dir. 6-Bülbül Mahallesi Dereçay Mevkii 1028 ada üzerinde bulunan Eski Mezbahanın: Aylık kira bedeli 3.666,00TL olup geçici teminat tutarı 110,00 TL'dir. 7-Müftü Mahallesi Halil Rıfat paşa caddesi üzerinde bulunan İlbank Çay Bahçesinin Aylık kira bedeli: 10.666,00TL olup geçici teminat tutarı 320,00 TL'dir. 8-Bülbül Mahallesi Halil Rıfat paşa caddesi Belediye binası arkası Millet Bahçesi içerisinde Kafeterya ve Çay Bahçesinin Aylık kira bedeli: 6.833,00TL olup geçici teminat tutarı 205,00 TL'dir. 9-Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Vamık Tekin Sokak No:6/1 adresinde bulunan(Yeni)Belediye Şehir Hamamının Aylık kira bedeli:3.333,00TL olup geçici teminat tutarı 100,00 TL'dir 10- Kırkgöz Mahallesi 361 ada 1 parsel üzerinde bulunan Çatalgöl Mesire ve Kafeterya Alanının Aylık kira bedeli: 17.500,00TL olup geçici teminat tutarı 525,00 TL'dir. 11- Mezbaha alanında bulunan Hayvan pazarı Çay Ocağının Aylık kira bedeli:2.000,00TL olup geçici teminat tutarı 60,00 TL'dir 12- Kütküt Mahallesi 478 ada 6 parsel(963,74m2 arsa) ve 479 ada 19(1.056,95m2 arsa) parsel üzerinde arsaların Aylık kira bedeli:500,00TL olup geçici teminat tutarı 60,00 TL'dir 13- Kavaklar Mahallesi 332 ada 8 parsel üzerinde toplam alanı 13.264,46m2 tarlanın Aylık kira bedeli: 966,00TL olup geçici teminat tutarı 30,00 TL'dir. 14-Müftü Mahallesi Halil Rıfat paşa caddesi (Yeni Otogar) numara 57- 6 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 4.000,00TL, Yıllık kira bedeli 48.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.440,00 TL'dir. 15-Müftü Mahallesi Halil Rıfat paşa caddesi (Yeni Otogar) numara 57- 7 No'lu dükkân: Aylık kira bedeli 4.000,00TL, Yıllık kira bedeli 48.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 1.440,00 TL'dir. 16-Müftü Mahallesi Halil Rıfat paşa caddesi (Yeni Otogar) numara 57- 17 ve 17/A No'lu dükkânlar(Çay Ocağı-Kafeterya): Aylık kira bedeli 7.000,00TL, Yıllık kira bedeli 84.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 2.520,00 TL'dir.

İhale bedellerine Katma Değer Vergisi dâhildir.

Madde 5-Teminatlar: Kesin teminat kiralamalarda bir yıllık ihale bedeli, Satışlarda muhammen satış bedeli üzerinden üzerinden alınır. Geçici teminat Oranı % 3 (Yüzde Üç),Kesin teminat oranı % 20 (Yüzde yirmi) olarak uygulanacaktır.

Madde 6 - Kiralama süresi: Kira sözleşme tarihinden itibaren 1 yıldır (12 ay), süre sonunda 2886 sayılı kanuna göre ihale edilecek olup herhangi bir süre uzatımı yapılmayacaktır.

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

GERÇEK(ŞAHISLAR) KİŞİLERDEN;

İkametgâh belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

İhale şartname bedeline ait ödendi makbuzu ve ihale şartnamesi,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu yoktur yazısı alacak, Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR bölümünde yer alan şartlara ilişkin evrak.

TÜZEL(ŞİRKET VE ORTAK) KİŞİLERDEN;

Temsilciye ait İkametgâh belgesi

Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri,

Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu yoktur yazısı alacak, Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.

İhale şartname bedeline ait ödendi makbuzu ve ihale şartnamesi,

Ortak girişim olarak gireceklerin Noter onaylı ortak girişim beyannamesi, Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur.

ÖZEL ŞARTLAR bölümünde yer alan şartlara ilişkin evrak.

Madde 8 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 9 - İhale komisyon tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, müşteriye(kiracıya) veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76'ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı ve ilk taksitini yatırmak, sözleşmeyi imzalamak, sözleşmenin notere tasdiki gereken hallerde notere tasdik ettirmek ve ihaleyle ilgili satış, vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediyeye irat kaydedilir. İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı taraflarca imza altına alınır. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar(01.01.2026 da teslim edilecektir) Satışı yapılan yerlerin bedeli Mali hizmetler müdürlüğüne yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 10 – Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 11 – Kiracı kiraya verilen yer ile ilgili; sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. Ayrıca Kiralanan yerde oluşabilecek tüm hasar zarar, 3. şahıslara verilebilecek zararlardan kiracı sorumludur. Kiracı kiralanan işyerinin önünde bulunan kaldırımı masa, sandalye, tabure, malzeme, araç, bisiklet vb. mal ve malzemelerle işgal edemez. Kaldırım işgali hususuna dikkat etmeyen kiracının sözleşmesi uyarıya gerek kalmaksızın tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 12 – Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. İhaleyi alan kişi, tüzel kişi yada şirket sonrasında isim değişikliği yapamayacaktır, Aksi takdirde sözleşmesi uyarıya gerek kalmaksızın tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 13 – Kiralaması yapılan Taşınmaza Belediyemizce ihtiyaç duyulması, taşınmazın satışı veya işyerinin yıkılması gerekmesi halinde işyerinde inceleme yapmaya izin verecek ve sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Madde 14 - Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak kiracıdan tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

Madde 15 - Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhtesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhtesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılır.

Madde 16 – Kiracı kira süresi bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise tebligatı müteakip 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralanan yeri tahliye etmemesi halinde 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilemez.

Madde 17 – Bu şartnamede yer alan hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62'nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 18 - Bu şartname, idarenin belirleyeceği özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

Madde 19- 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 47.maddesine göre, Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Madde 20- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 21- Gerektiğinde ihtilafların karar verme yetkisi Şebinkarahisar icra daireleri ve Şebinkarahisar mahkemeleridir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Madde 22 – Kullanılacak olan su, elektrik, doğalgaz, kömür, vergiler ve diğer yasalarla emredilmiş tüm giderler aboneliklerle beraber kiracıya aittir.

Madde 23- Daha önce Belediye Başkanlığımızdan gayrimenkul kiralayıp haklarını/Sözleşmesini devredenler, 667 sayılı kanun hükmünde kararname ve Olağanüstü hal kapsamında alınan diğer kararnameler gereği haklarında işlem ve soruşturma geçirenler, Belediyemizle çeşitli sebeplerden dolayı adli süreç yaşamış, borcu olan kişi şahıs ortaklık ve şirketlerin kendileri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) yakınları ihaleye katılamayacaktır kiralama ve Satış ihalesine katılamazlar.

Madde 24 – Satış listesinde bulunan 3. başlıktaki gayrimenkulün satış işlemi gerçekleşmesi halinde kiralama yapılmayacaktır. İhale saatinde hazır bulunmayanlar ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 25- İhale şartnamesi; 500 TL Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, Yazı işleri Müdürlüğünden temin edilebilir

Madde 26- 2886 sayılı devlet ihale kanununun 83, 84 ve 85 maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamayacaktır.

Madde 27 – İhaleye girecekler kiralamalarda yalnız 4(dört) işyeri için talepte bulunabilecek, İhaleye girebilecektir.

Madde 28 - İhale edilen taşınmazda yer alan ve Şebinkarahisar Belediye Başkanlığınca bedeli belirlenen eklentilerinin bedelini(Eski kiracıya), kira bedelinin dörtte biri ve kesin teminat bedeli ile birlikte ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde kiracı tarafından Belediyemize ödenecektir. (Taşınmaz içerisinde yer alan eklentinin bedeli şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Belediye Yeni Otogar Özel Şartnamesi

İhalede belirtilen iş yerlerinden; Yeni Otogar' da bulunan 57- 6 ve 57- 7 numaralı işyerleri (2 işyeri) sadece bilet satış gişesi olarak kullanılabilecektir.

Yeni Kent Meydanı Özel Şartları Şartları;

Yeni Kent Meydanı 20-21-22-23 nolu işyerlerimiz için; İlçemizin Kültür sanat ve Turizm açısından tanıtımına katkı sağlayan ve bunu belgeleyen Vakıf, Dernek ve kooperatiflerin girişine izin verilecektir.

İlbank Çay Bahçesi Özel Şartları

Kiracı 2 ay' dan (60 gün) daha fazla işyerini çalıştırmaması durumunda sözleşme tek taraflı feshedilir. Kiracı sözleşme süresi içerisinde çay bahçesi dışında ticari faaliyette bulunamaz. Kiracı İlbank çay bahçesi içerisinde bulunan çocuk oyun parkı ve yeşil alanlarının temizliğinden' de sorumludur.

Çatal göl tesisleri ihalesi Özel Şartları

İhaleye girecek kişi/ortaklık/şirketler en az 10 yıllık faaliyet gösterdiğine ait belge sunması halinde ihaleye girebilecektir. İhaleye girecek kişi/ortaklık/şirketler en az 1 ile 2 yıl arasında Turizm alanında faaliyet gösterdiği, (Koruma alanlarında işletmecilik faaliyetleri belgesi) iş bitirme ve diğer belgelerini sunması halinde ihaleye girebilecektir.

Kırkgöz Mahallesi 914. Sokak No:1 adresinde bulunan Çatalgöl Turizm Alanı;

Belediyemizce kiralama ihalesi yapılacak olan iş yerlerinden Kırkgöz Mahallesi 914. Sokak No:1 adresinde bulunan Çatal göl Turizm Tesis Alanı toplam 6000m2 alan içerisinde bulunduğundan kroki ile gösterilen alan dışında herhangi bir faaliyet yürütmeyecektir. Çatal göl Turizm Tesis Alanı'na halkın dışarıdan yiyecek, içecek gibi malzemeler getirilebilmesine müsaade edilecektir. Çatal göl Turizm Tesis Alanı'nda bulunan oturma yerleri, park ve oyun malzemeleri kurulması, korunması ve temizliği parkı kiralayan tarafından yapılacaktır. Çatal göl Turizm Tesis Alanı içeresinde kafe-restoran ve konaklama alanı olarak kullanılacak olan alanların tamamının elektrik, su, ısıtma ve diğer giderleri kiralayana ait olacaktır. Çatal göl Turizm Tesis Alanı içerisinde alkollü içki satışına ve içki içilmesine müsaade edilmeyecektir Kiralanan iş yeri ve ekleri hali hazır şekilde teslim edilecek olup, kiralayan işyerini kendi işkoluna uygun şekilde düzenlenmesini yapacaktır. Kiralanan Tesis alanının ve önünde bulunan Göl'ün güvenlik önlemleri kiralayan tarafından yapılacaktır. Göl içerisinde kano, deniz bisikleti gibi etkinlikler kiracı mesuliyetinde olacak ve kiralayan tarafından yeterli eğitim ve güvenlik tedbirleri alınmadan kesinlikle bu etkinliklere izin verilmeyecektir. Kiracı kiralanan iş yeri önünde bulunan göl sulama ve gezi amaçlı kurulduğundan yüzme için uygun değildir. Kesinlikle yüzme, atlama gibi sporların yapılmasına izin verilmeyecektir. Kiracı kiralanan alanda ağaç budama, kesimi, park bahçe bakımı gibi yapılacak olan bütün bakım onarım işlemlerini Belediye kurulları ve birimlerinden izinsiz hiçbir işlem yapmayacaktır. Kiracı kiralanan alanda yapılacak olan park bahçe düzenlenmesi, yürüyüş yolları, oturma alanlar, seyir alanları vb. yapılaşma ve inşaat işlerini Belediye kuralları ve birimlerinden izin alarak ve projelendirilerek imalat yapabilecektir. Belediyemiz bilgisi haricinde yapılacak olan bütün işler kira sözleşmesi fesih sebebi sayılarak tek taraflı kira sözleşmesi feshi yapılacaktır.

Belediye Şehir Hamamı İhalesi Özel Şartları;

a)Şehir hamamına ait tüm giderler (Elektrik, Su, Yakıt ve Telefon, internet),kiralama ihalesini alana ait olacaktır.

b)Hamamda Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifeleri uygulanacaktır.

c)Hamam çalışma gün ve saatleri Kadın-Erkek ayrı gün olarak belirlenecek olup belirlenen günlerde Kadın-Erkek ayrı çalışacaktır.

d)Hamam için belirlenen kurallar ve değişiklikler için Belediye kurullarından izin alınacaktır.

e)Hamam içerisinde bulunan malzemeler sağlam ve eksiz olarak ihaleyi alan kişiye zimmet karşılığında verilecek. Anlaşmazlık veya taahhütlerin yerine getirilmemesinden kaynaklı ihalenin fesih olması durumunda, kurum tarafından verilen malzemeler sağlam ve eksiz olarak geri alınacaktır(Aksi durumda zarar kiracı tarafından karşılanacaktır)

f)Hamam için yukarıda belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde, bildirime gerek kalmadan ihale tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 29- İhale edilen taşınmazda kira bedelinin dörtte biri, satış bedelinin tamamı ve kesin teminat bedeli ile birlikte ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde kiracı tarafından Belediyemize ödenecektir.

Madde 30- İhale edilen taşınmazda yer alan ve Şebinkarahisar Belediye Başkanlığınca bedeli belirlenen eklentilerinin bedelini(Eski kiracıya), kira bedelinin dörtte biri ve kesin teminat bedeli ile birlikte ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde kiracı tarafından Belediyemize ödenecektir. Taşınmaz içerisinde yer alan eklentinin bedeli şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Bu şartname 30 (OTUZ) maddeden ibaret olup ihaleye katılanlar şartnameyi okumuş anlamış ve olduğu gibi kabul etmiş sayılırlar.

İLAN OLUNUR.

03.12.2025

Mehmet Ali CENGİZ

Belediye Başkan V.

Basın No: ILN02352600 #ilan.gov.tr