Ufuk Özcan

Youtuber'lar ve oyuncular dijital dünyada adeta para basıyor. Fenomenler yıllık milyon dolarlar kazanırken, oyuncular ise paylaşım başına milyonları cebine indiriyor.

2025, dijital içerik üreticilerinin adeta altın yılı oldu. Artık sadece televizyon ekranları değil, Youtube ve sosyal medya platformları da milyonluk gelirlerin merkezi haline geldi.

Bir istatistik sitesinin araştırmasına göre; Ruhi Çenet, Tuna Tavus ve Orkun Işıtmak yılın en çok kazanan Youtuber'ları arasında zirvede yer aldı.

Çenet'in yıllık kazancının 3,2 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL), Tavus'un 3,7 milyon dolar (130 milyon TL), Işıtmak'ın ise 3,4 milyon dolar (120 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.





SERVET KAZANIYORLAR!

Ancak dijital gelir sadece Youtube'la sınırlı değil. Ekranların tanınan oyuncuları da sosyal medya paylaşımlarıyla büyük kazançlar elde ediyor. Örneğin Demet Özdemir'in bir Instagram gönderisinden 3 milyon TL, Tolga Sarıtaş ve Akın Akınözü ise 2 milyon TL kazanıyor. Kısacası artık sahne, sadece kameraların önünde değil; ekranın tam içinde... Hem izleyici hem kazanç açısından dijital çağda yapılan bir paylaşım milyonlara dönüşüyor.





ARA BENİ LÜTFEN!

Aşkı da ayrılığı da sessiz yaşayan isimlerden biri Müjde Uzman... Bir dönem şarkıcı Özay Bakır ile yaşadığı kısa soluklu ilişki sonrası gözlerden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekândaymış. Gecede sahne alan sanatçı, Müjde Uzman'ı sahneye davet edince, o da mikrofonu eline alıp Kenan Doğulu'nun "Ara Beni Lütfen" şarkısını seslendirdi. Şarkı seçimi hemen "Acaba Özay Bakır'a gönderme mi?" sorularını akla getirse de yakın çevresi, Uzman'ın bu parçayı her zaman severek söylediğini belirtiyor.



SOKAKTAN BOSTANCI'YA

Bir zamanlar sokak köşelerinde gitarıyla şarkı söyleyen Anıl Durmuş, bugün binlerin karşısında aynı şarkıyı söylüyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği ilk büyük konserinde, kariyerinin dönüm noktası olan "Gözlerime Çizdim Seni" parçasını seslendiren Durmuş, sahneye çıktığı o anı dev ekrana yansıttı. Yıllar önce bir kaldırım kenarında söylenen o şarkı, bu kez binlerin eşlik ettiği bir salonda yankılandı.

O an salondaki herkes, bir hayalin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etti. Kısacası, Anıl Durmuş'un hikâyesi bize bir kez daha hatırlattı: İnanç, emek ve müzik varsa, sahneye giden yolun nereden başladığı hiç fark etmez.



