Ufuk Özcan

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz ayında 1.5 Milyon Euro'ya aldığı 12 metre uzunluğundaki teknesini 16 metre ile değiştirip, Göcek'te bir marinaya bağlamış.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz yeni aldığı 16 metrelik teknesiyle Ege koylarında havasını atacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un deniz tutkusunu bilmeyen yok. Kimileri yazı tatille, kimileri güneşle özdeşleştirir; Kıvanç içinse yaz, teknenin güvertesine ayak basıldığı anda başlar. Yıllardır ufak teknesiyle Göcek koylarını arşınlayan Tatlıtuğ, bu sezon deniz sevdasını bir adım daha büyüttü. Kelimenin tam anlamıyla… 12 metrelik teknesini 16 metreye çıkaran Kıvanç, belli ki "Deniz varsa hayat güzeldir" diyenlerden. Göcek'te bağlı duran bu yeni oyuncak, onun için bir lüks değil, nefes alma alanı. Yaz aylarında balığa çıkmak için çoğu insan erkenden uyanamaz ama Kıvanç, gün doğumunu denizin üstünde karşılamayı tercih edenlerden. Aslında bu hikâyede büyüyen sadece tekne değil; bir tutkunun da sınır tanımadığını görüyoruz. Kimi insan zevklerini yıllarla törpüler, kimisi ise suyun tuzunu alınca bir daha bırakamaz.

Kıvanç Tatlıtuğ'da ikinci grupta belli ki. Biz de bu köşeden "hayırlı olsun" diyelim. Kıvanç'ın yeni teknesi ona bol balıklı, rüzgârı kıvamında, motoru sorunsuz günler getirsin. Deniz, sevenine her zaman cömerttir; yeter ki rotayı doğru çizebilsin.



BİR CANIN ARDINDAN BİR CANA KAPI AÇMAK

Mert ve Sude Öcal çifti, barınaktan minik bir dost sahiplenerek acılarını unutmaya çalıştı...

Sosyal medyada gördüğümüz mutlu kareler, çoğu zaman hayatın acı yüzünü gizler. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun yaşadığı kayıp da tam böyle bir gerçeklik hatırlatıcısı oldu. Yıllardır yanlarında büyüyen, evin neşesi olan can dostları Maya'nın ani ölümü, ikisini de derinden sarstı.

Sude Burcu'nun, "Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim. Maya bizim evladımızdı," sözleri, bir hayvan kaybının aslında ne kadar büyük bir boşluk bırakabileceğini gözler önüne seriyor. Ama bu hikâyenin en değerli tarafı, acının onları hayata küstürmemesi. Çift, Maya'nın ardından içine kapanmak yerine, sevginin devam eden bir yol olduğunu hatırladı. Barınaktan sahiplendikleri Pincer (Mini Pinscher) cinsi minik dost, ne Maya'nın yerine konuldu ne de onun varlığını unutturmaya çalıştı. Bu, sadece bir kapının kapanmasının ardından başka bir cana yuva olabilme cesaretiydi.





YILBAŞINDA AYRILAR



Ünlüler dünyasında yılbaşı programları her zaman kalabalık, yoğun ve dağınıktır. Mert Demir ile Serenay Sarıkaya çifti için de bu yıl istisna olmadı.

İkili, yılbaşı gecesini farklı şehirlerde, kendi iş ve programları nedeniyle ayrı ayrı geçirecek. Magazin kulislerinde bu durum "mesafe mi var?" sorusunu bile dolaştırdı. Ama cevap aslında çok daha sakin ve basit: İş, sadece iş. Asıl hikâye ise yılbaşı gecesinden sonra başlıyor. Çift, 1 Ocak'ta soluğu Atina'da alacak. Yeni yılın ilk gününde romantik bir kaçamak…