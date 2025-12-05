5 Aralık tarihinin anlamı nedir, ne günü? 5 Aralık neden kutlanıyor?

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 10:29

5 ARALIK TARİHİNİN ANLAMI NEDİR?

5 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 1934'te bu tarihte kabul edilen yasa ile Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, böylece Türkiye, dünya ülkeleri arasında kadınlara siyasi haklar tanıma konusunda öncü bir konuma yükselmiştir. Bu nedenle 5 Aralık, her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak anılmakta ve kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendiren bu devrim niteliğindeki adım yad edilmektedir.