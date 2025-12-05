5 Aralık tarihinin anlamı nedir, ne günü? 5 Aralık neden kutlanıyor?
5 Aralık, hem Türkiye’de hem de dünyada önemli kırılma anlarını ve farkındalık günlerini bir araya getiren özel bir tarih olarak öne çıkıyor. Birçok kişi, “5 Aralık ne günü, neden kutlanıyor?” sorularına yanıt aranıyor.
2025'in bu anlamlı Cuma gününde, takvimler Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünü işaret ederken, dünya genelinde toprak sağlığının önemini vurgulayan küresel etkinlikler de düzenleniyor. İşte 5 Aralık tarihinin önemi!
5 ARALIK TARİHİNİN ANLAMI NEDİR?
5 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 1934'te bu tarihte kabul edilen yasa ile Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, böylece Türkiye, dünya ülkeleri arasında kadınlara siyasi haklar tanıma konusunda öncü bir konuma yükselmiştir. Bu nedenle 5 Aralık, her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak anılmakta ve kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendiren bu devrim niteliğindeki adım yad edilmektedir.
Aynı zamanda 5 Aralık, küresel ölçekte de önem taşıyan bir tarihtir.
Birleşmiş Milletler'in 1985 yılında aldığı kararla ilan edilen Uluslararası Gönüllüler Günü, gönüllülük bilincini artırmak, topluma katkı sağlayan birey ve kuruluşların emeklerini görünür kılmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.