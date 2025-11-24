Ufuk Özcan

Son yıllarda özellikle sanat ve medya dünyasında sıkça karşılaştığımız bir eğilim var. İstanbul'un yorucu temposundan uzaklaşarak kıyı kasabalarına yerleşme isteği... Ancak bu göçün en dikkat çekici örneklerinden biri; şarkı yazarı ve yorumcu Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu'nun Bodrum'da yaşam kurma kararı oldu. Çünkü çift yalnızca İstanbul'u terk etmekle kalmadı; Bodrum'da yeni bir hayatı, yeni bir düzeni ve yeni bir üretim biçimini tercih etti. Açtıkları restoran, bu dönüşümün ilk adımıydı. Fakat asıl dikkat çeken hamle, Fettah Can'ın küçük bir arazi alıp tarıma başlaması oldu. Restoranın menüsünde yer alan birçok ürünün doğrudan Fettah Can'ın kendi ektiği topraklardan geliyor olmasıymış.



PARİS'TE BLOK3 FIRTINASI



5 Ocak'ta Paris'te gerçekleşecek Blok 3 konseri, yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçmiş durumda. Paris'in en prestijli mekanlarından birinde düzenlenecek konserin biletlerinin günler öncesinden tükenmesi, hatta VIP kategorisinin 8 bin Euro yani yaklaşık 400 bin TL'ye kadar alıcı bulması, üzerinde durulması gereken önemli bir kültürel ve sosyolojik tabloyu gözler önüne seriyor. KONSER BİLETİ 8 BİN EURO....



4 SENEDİR TEKNEDE YAŞIYOR



Usta sanatçı Fatih Erkoç'un son yıllarda verdiği sağlık mücadelesi, hepimizin hafızasında. Kanseri yenmesi yetmezmiş gibi bir de kalp krizi geçirmesi, onun için hayatın durup yeniden düşünmeye davet ettiği bir noktaydı. İşte o kırılma anı, Erkoç'u bambaşka bir hayata sürükledi. Sanatçı, iyileştikten sonra şehirden ve koşuşturmadan uzaklaşıp tekneye yerleşti. Başlarda birkaç aylık bir kaçış gibi görünen bu tercih, bugün öğrendiğimize göre üç yılı geride bırakarak dördüncü yıla girmiş. Bu sırada da 8 metrelik teknesini 16 metrelik bir tekneye çıkartmış.



Ünlü sanatçı, deniz havasının sağlığına iyi geldiğini, tüm hastalıklarından arındığını söylüyor. Erkoç, yılın büyük kısmını teknede geçiriyor. Yalnızca kış aylarında eşiyle birlikte Bursa'ya dönüyor.