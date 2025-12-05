Afyonkarahisar’da feci kaza! Öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 10:39

Kaza (AA)

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Servis midibüsü ve kamyonetin sürücüleri ile 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bazı öğrenciler de kazayı duyup gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş de kazayla ilgili bilgi aldı.