Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026 12:35

ZONGULDAK'TA DÖNERCİYE İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dönercilik yapan Ali Erdoğan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

DÖNER KESTİĞİ SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki İstanbul Yolayrımı mevkiinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmeci Ali Erdoğan, iş yerinde döner kestiği sırada içeriye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi girdi. Şüpheli, Erdoğan'a arkasından silahla ateş etti. Saldırının ardından ikili arasında boğuşma yaşandı. Kapıya doğru yönelen Erdoğan'a yeniden ateş eden ve başından vuran şüpheli, daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Erdoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin kullandığı aracın ve plakasının tespit edilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimlerinin de bilgilendirildiği operasyon sonucunda, firari şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.