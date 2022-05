Kazıkbükü sezonu başlıyor!

Bodrum, yine yapacağını yaptı! Türkbükü'nde 'kazık' fiyatlarıyla ünlü mekan, geçtiğimiz yaz 98 TL'den servis ettiği lahmacunun fiyatını bu sene 195 TL olarak belirledi. Bir bardak ayranın 95 TL olduğu mekanda etsiz yani vegan lahmacun ise tam 175 TL! Aynı mekanda bir şezlonga oturup deniz ve güneş keyfi yapmanın bedeli ise en az 1.500 TL!







YAZIN yaklaşmasıyla yıllardır TAKVİM'le özdeşleşen Bodrum'daki lahmacun fiyatı haberimizi yapmadan olmaz dedim... Yıllar önce ilk kez yine TAKVİM'in haberini yaptığı ve ardından diğer gazetelerin de sayfalarına taşıdığı 'Kazıkbükü' haberleri, bu sezon yine manşetleri süsleyeceğe benziyor... Türkbükü'nün en popüler mekanlarından birinde 2020 yılında 78, 2021 sezonunda da 98 TL'ye servis edilen lahmacun, bu sezon tam 195 TL'den müşteriye sunulacak. "Ete zam geldi, fiyat da tabii ki artacak" diyenler için de hemen bir bilgi paylaşayım... Aynı mekanda vegan yani etsiz olarak servis edilen lahmacunun fiyatı da tam 175 TL olarak belirlenmiş. Lahmacunun olmazsa olmazı ayran da bu sezon müşteriyi serinletmek yerine içenin cebini yakacak. Çünkü 2020 yılında 35, 2021 yazında da 54 TL'den menüdeki yerini alan ayran, bu sene tam tamına 95 TL'den servis edilecek.







EV FİYATINA ŞEZLONG

Yani Türkbükü'nde denize karşı lahmacun ve ayran keyfi yapmak isteyenin cebinden tam 290 TL çıkacak. Gelelim mekanın çok konuşulan 'beach giriş' ücretine. Bu sene Türkbükü'ndeki bu popüler mekanda Ege denizinde serinlemek isteyenlere önerim, bir kez daha düşünmeleri. Çünkü beach'e giriş fiyatı bu sezon tam 1.500 TL olarak belirlenmiş.

Yani mekana gidip denizin keyfini sürmek isterseniz en az 1.500 TL'yi gözden çıkarmanız şart. Aylık olarak beach'teki şezlongu rezerve ettirmek isteyenlerden de neredeyse sezonluk kiralık bir villa parası yani tam tamına 45 bin TL ücret talep ediliyormuş. Aynı mekanda kokteyl fiyatı da 400 TL'den başlıyormuş; benden uyarması!



İKİ KİŞİ 2 BİN TL

Gündüz deniz keyfi yaptığınız Türkbükü'nden çıkıp akşam yemeği için Gümüşlük'e gitmek isteyenleri de uyarmadan geçmek istemem. Gümüşlük'te yine Instagram'da fotoğraf paylaşmak için birbirleriyle yarıştığı ünlü bir balıkçı da geçtiğimiz senelerdeki kazık fiyatlarını sürdürmekte ısrarlı... Geçtiğimiz hafta sonu bu mekana iki kişi giden bir arkadaşım, alkol tüketmediği ve balık yemediği halde tam 2 bin TL hesap ödemiş.

Mekanda en basit mezelerin fiyatları 150 ile 450 TL arasında değişiyormuş. Tabii her şeye zam gelmiş olabilir ama mekanların bu derece zam yapmasını aklım almıyor. Sanırım bu sene Bodrum hayalleri kuranlar fiyatları duydukça bu hayallerinden vazgeçecek gibi duruyor...







2 MİLYON DOLARI OLMAYAN GİREMEZ!

Türkler'in en çok tercih ettiği tatil yerleri arasında Dubai geliyor. Hemen hemen her köşede bir Türk'e rastlamanın mümkün olduğu Dubai'ye 'Gitmeyen Türk kalmamış' desem yeridir. Tabii burayı en çok tercih edenler de ünlü iş adamları ile influencer dediğimiz takipçileri bol ve sosyal medyalarını aktif kullanan güzel fenomenler... Son dönemde Dubai'nin en çok partileri konuşulur oldu. Kulağıma çok sık gelen bu özel partilere bizim iş dünyasından birçok kişi de katılıyormuş.

Ama bunlar, öyle elini kolunu sallayarak girebileceğiniz partiler değil. Dünyanın her yerinden dünyaca ünlü futbolculardan tutun da en büyük şirketlerin patronlarına kadar birçok kişinin katıldığı partilerde eğlenebilmek için referansınız olması da şart...

Daha önce bu partiye katılmış olan en az 3 kişinin referansıyla davetiye alabiliyormuşsunuz.







DUBAİ'DE NELER OLUYOR!

Dünyanın her yerinden birçok güzel model, oyuncu ile genç fenomenlerin yüklü paralar karşılığında katıldığı bu çok gizli partinin kişi başı giriş fiyatı ise tam 2 milyon dolar! Evet yanlış duymadınız; yani neredeyse tam 30 milyon TL verip 24 saatlik bu özel partiye katılıyormuşsunuz. Tabii bu partinin parası ve gizliliği de çok olunca, içeride nelerin döndüğünü söylemeye bile gerek yok sanırım!