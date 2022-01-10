Son moda Gülşen beli

ŞARKICI Derya Uluğ, sesi kadar fiziğiyle de en dikkat çeken sanatçıların başında geliyor. Güzel şarkıcı, bir ara sosyal medya hesabından paylaştığı bir karesine gelen "Estetik mi yaptırdınız?" sorusuna "Asla yaptırmadım" cevabını vermişti.



Yüzünde elmacık kemiklerinin çıkmasını zayıflığına bağlayan Derya Uluğ, duyduğuma göre göbek bölgesindeki yağları çektirmiş. 2 kilo civarında bir yağ çektiren şarkıcı, şimdilerde daha fit bir vücuda sahipmiş. Son dönemde sanatçıların form grafikleri ve performansları ele alındığında Gülşen açık ara önde olsa da ona en yakın isim Derya Uluğ diyebiliriz… Bu arada geçtiğimiz günlerde aralarında sosyetik isimlerinde olduğu birkaç ünlü 'estetik kliniklerine gidip' Gülşen'in fotoğraflarını göstermiş.

Bu ünlülerin 'Gülşen beli' istediğini duydum.



Yanlış duymadınız. Ben de ilk başta şaşırdım.

Gülşen'in fotoğraflarını gösterip Gülşen'in fiziğine sahip olmak istediklerini söylemişler.

Yani anlayacağınız son dönemin modası bu diyebiliriz…

JETGİLLER!

Oyuncu Gülcan Arslan ve işletmeci Murat Kazancıoğlu, sessiz sedasız bir aşka başladı. İkilinin ilişkisi 10 gün olmadan sona erdi.

BİR dönem adı Burcu Özberk ile anılan işletmeci Murat Kazancıoğlu, oyuncu Gülcan Arslan ile birlikteymiş.

Geçtiğimiz gün bir partiye katılan Murat Kazancıoğlu ile Gülcan Arslan etraftaki bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş eğlenmişler. Arkadaş ortamında tanışıp sevgili olan ikili, duyduğuma göre de aynı hızda da ayrılmış. Yani ilişki 10 gün bile sürmemiş. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takipten çıkan Kazancıoğlu ile Arslan ikilisini arkadaşları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamamışlar.

ŞİMDİLİK BOŞANMA YOK

SİNAN Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz gün Burcu Kıratlı'nın manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe tek başına katılması evlilikleri hakkında 'kriz' söylentilerine neden oldu. Söylentilerin üstüne Kıratlı'nın avukat Nail Gönen ile birkaç kez toplantı yapması bu iddiaları desteklese de şimdilik boşanma söz konusu değilmiş. Her evde olabilecek bir tartışma yaşayan ikili, şimdilik ayrı olsa da en kısa zamanda el ele pozlarını görebiliriz. Benden söylemesi…