İhanet kokusu!

OYUNCU Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan bir kez daha üzen haber geldi. İlişkilerine yaz başı 3. kez şans veren ikili, bir kez daha ayrıldı.



Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkaran sevgililerden Berk Atan, eğlence hayatına da hızlı bir giriş yaptı. Ayrılır ayrılmaz bir partiye katılan Atan, burada oyuncu Semiha Bezek ile yakınlaşmış. Etraftaki bakışlara aldırmadan sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Atan ile Bezek daha sonra arkadaş grupları ile oldukları yerden birlikte ayrılmış.

MESAJ GÖNDERDİ

BU arada ayrılığın arifesinde gece hayatına hızlı giren Berk Atan'a da eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu'ndan taş geldi. Yağcıoğlu, sosyal medyada 'Benim sevgimi nefrete dönüştürebilmek büyük emek ister.

Tebrik edin kendinizi' paylaşımı yaptı. Bu durum benim aklıma 'ihanet' dedikodularını getirdi.

Bakalım yakında ne de olsa çıkar kokusu...

ŞİPŞAK AŞIKLARIN KAYAK KEYFİ

GEÇTİĞİMİZ hafta işletmeci Murat Kazancıoğlu ile oyuncu Gülcan Arslan'ın birlikte olduklarını yazmıştım.

Arkadaş ortamında tanışıp sevgili olan ikili, duyduğuma göre de aynı hızda da ayrıldığını belirtmiştim. Yeni dönem aşkları çok hızlı başlayıp çok hızlı bittiği için belki bu haber yayınlanmadan bile barışmış olabilirler demiştim ve öyle de olmuş.

Sevgililer barışıp soluğu Kayseri'de almış.



36 yaşındaki Gülcan Arslan ile 26 yaşındaki Murat Kazancıoğlu hafta sonu Kayseri'de kayak keyfi yapmış. Aralarında 10 yaş olmasına rağmen fırtınalı bir aşk yaşayan sevgililer, 20 günde 3. kez barışıp aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almış.

Ama umarım bu yazı yayınlandığında da ayrılmış olmazlar...

TULUM ÜNLÜLERİ

ÜNLÜLERİN en çok tercih ettiği tatil yerlerinden olan Meksika Tulum'a birçok arkadaşım gitti. Şimdilerde orada olan arkadaşlarımdan birçok dedikodu ve fotoğraf aldım diyebilirim. Ama etik olmayacağı için yayınlamama kararı aldım.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi nam-ı diğer Meedo hemen hemen her partiye katılıyormuş. Hakan Sabancı da oradaymış. Yabancı iki güzel ile tatil yapan Sabancı, çok seçici davranıyormuş. Öyle her partiye katılmıyormuş.



Türkçe konuşuluyorsa hemen uzak duruyormuş.

Sanırım çekilmekten korkuyor.