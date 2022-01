Akıllı yatırım

CORONAVİRÜS yüzünden geçtiğimiz yılı evlerinde geçiren sanat dünyası 2022'ye coşkulu ve kazançlı girdi.



Sanatçılar arasında en yüksek anlaşmaya imza atan Sibel Can, yılbaşı gecesi programı için 2.5 milyon lirayı cebe indirmişti. Ekranlarda da yılbaşı gecesi bant çekimi yayınlanan Sibel Can, 2021 yılını en şanslı bitiren sanatçı oldu diyebilirim. Büyük kazanç elde eden Sibel Can, hemen yatırımlara hız vermiş. Geçtiğimiz hafta Çanakkale'ye giden sempatik sanatçı, Eceabat bölgesinden arsa bakmış. Bu bölgede bizzat arsaları kendisi inceleyen ve yerleri gören Sibel Can, ertesi gün İstanbul'a geri dönmüş.



Son dönemde büyük değer kazanan Çanakkale'de yatırım yapmayı planlayan Sibel Can, kazandıklarını toprağa yatırarak değerlendirmek istiyormuş... Benden söylemesi...

KAYAK OTELLERİNE YILBAŞI BEREKETİ

2021 yılını geride bıraktığımız şu günlerde ülke olarak büyük bir coşku yaşıyoruz. Devletimizin Coronavirüs'e karşı mücadelesi ile birlikte yüksek aşılanma oranına neredeyse ulaştık. Birçok Avrupa ülkesini aşılanmada geride bırakan Türkiye'de yılbaşı gecesi hiçbir otel'de yer kalmadı. En yüksek doluluk oranına ulaşan oteller de yılbaşı paketleri ise yok sattı. 28 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında Uludağ'da, Kartalkaya'da ve Palandöken'de tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilcilerin akın ettiği kayak otellerinde 3 geceliği 130 bin 821 liraya kadar alıcı bulurken, bazı oteller ise 3 geceliğini 24 bin 128 liraya kadar indirim yaparak sattı. Bu fiyatlara rağmen yılbaşı gecesi kayak otellerinde yer kalmadı diyebilirim.