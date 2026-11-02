UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında motosikletiyle seyir halindeyken bariyerlere çarpan 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti. Dilsiz’in vefat haberi, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında meydana gelen motosiklet kazasında, 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz yaşamını yitirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan Dilsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konuklu Mavi Vatan İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenilen Dilsiz'in vefatı, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Güney Kore'de! Seul'de kritik diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan Güney Kore'de! Seul'de kritik diplomasi trafiği
ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi
ABD'de özel jetin düşüşü kamerada! Çarpmanın ardından alevler yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İzzet Sezgin ilk soruda elendi.
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İzzet Sezgin ilk soruda elendi.
Tarkan’dan COP31’e özel sürpriz! 18 yıl önce yazdığı şarkıyı İngilizce seslendirdi
Tarkan’dan COP31’e özel sürpriz! 18 yıl önce yazdığı şarkıyı İngilizce seslendirdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle