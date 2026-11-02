Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında motosikletiyle seyir halindeyken bariyerlere çarpan 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti. Dilsiz’in vefat haberi, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında meydana gelen motosiklet kazasında, 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz yaşamını yitirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan Dilsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Konuklu Mavi Vatan İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenilen Dilsiz'in vefatı, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam