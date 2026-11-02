Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 14:00

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında meydana gelen motosiklet kazasında, 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz yaşamını yitirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan Dilsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konuklu Mavi Vatan İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenilen Dilsiz'in vefatı, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.