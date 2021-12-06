Bir dizi skandal!

Zekeriyaköy'de çekim yapan "Aşk Mantık İntikam" dizisinin ekibi çevreye rahatsızlık verdi. Çalışanlar, kendilerini uyaran ev sahiplerinin üzerine yürüdü.

Dizinin oyuncusu Melisa Döngel de vatandaşlara hakaretler yağdırdı.

Mahalleli pankart asarak duruma tepki gösterdi.

SON dönemde dizi setleri İstanbul'un güzide yerlerinden Zekeriyaköy'e kaydı. Bu bölgede evler kiralanarak diziler çekiliyor. Ancak bu dizi çalışmaları, çevre sakinlerini bunaltmaya başladı. "Aşk Mantık İntikam" dizisinin çekimleri de Zekeriyaköy'de bir villada yapılıyor.

Onlarca villanın olduğu sokakta bir ev çekimi için kamyonlar, minibüsler, arabalar ile neredeyse yüze yakın insan o sokağa doluyor. Tabii tüm sokak kamyon ve araba ile dolduğu için bölgede oturanlar, arabalarını koyacak yer bulamıyor. Geçtiğimiz gün "Aşk Mantık İntikam" dizisinin set ekibi de arabalarını bir villanın önüne bırakmış.

GÜZEL OYUNCUDAN ÇİRKİN SÖZLER

O evde çalışan bahçıvan, kamyonun evin önünden çekilmesini rica etmiş. Fakat set çalışanları bir anda laflar söyleyerek bahçıvanın üstüne yürümüş. Orada büyük tartışma çıkmış.

Dizinin oyuncularından Melisa Döngel de olaya dahil olarak ev sahiplerine hakaretler yağdırmış.

Hem de ne hakaretler... Ekranlarda hayranlık duydukları oyuncunun ağzından çıkanlara vatandaşlar şaşırıp kalmış. Bu olay sonrası orada oturanlar sokağın girişine "Huzur, düzen, temizlik hakkımız. Mahallemizde hakkımızı ihlal eden dizi setlerini istemiyoruz" yazılı pankartlar asmaya başlamış. Bu arada duyduğuma göre o bölgede yaşayanlar, yapım ekibine dava açıyormuş.

KOÇ GİBİ PRİM YAPTILAR

DEMET Özdemir ile Oğuzhan Koç'un her birliktelikte yaşanabilecek bir olayını yazdım. İkilinin, incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten tartıştıklarını ve kısa bir ayrılık yaşadıklarını belirtmiştim. Tabii bu ayrılığın kısa sürdüğünü ve gün geçmeden barıştıklarını da yazmıştım. Ama, iki ünlü isim, hayatlarında sanki bugüne kadar hiç bir sorun yaşamamış gibi; bu haberin üzerine güzel bir prim yaptı. Boy boy fotoğraflar paylaşarak, basına röportajlar verdiler. Ve öyle bir ayrılığın yaşanmadığını söylediler. Bu olay onlar için güzel bir reklam aracı oldu. En azından tekrardan gündeme gelmiş oldular. Hiç değilse popülariteleri azalmışken, köşe yazım sonrası güzel prim yaparak katılmadıkları davet kalmadı. Bu da medya gücünün eseri diyorum. Ama umarım üç vakte kadar aralarında bir sorun olmaz bizler de duymayız.

300 BİN LİRALIK ŞIKLIK

GÜLŞEN'İN sahne performansı kadar kıyafetleri de göz kamaştırıyor. Her sahnesi için farklı bir kıyafet tasarlatan Gülşen, küçük bir servet harcıyormuş.

Popçunun, aylık ortalama 300 bin lira harcadığını öğrendim.

İşini profesyonelce yapan bir starın bu harcamayı yapması gayet normal. Bize de alkışlamak düşer.