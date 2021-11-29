Amerika rüyası

2016 senesinde dünya evine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden uzun süredir beklenen haber gelmiş ve ülke olarak çok sevinmiştik.

Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bu mutlu haberi sonrası sosyal medya yıkılmış ve tüm gün bebek haberi konuşulmuştu.

YAZ BAŞI GİDECEKLER

Duyduğuma göre dizi ve film projelerinden yeni teklifler alan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilik projeleri askıya almış. En son 2019'da Çarpışma dizisi ile ekranlarda olan yakışıklı oyuncu, uzun soluklu bir proje düşünmüyormuş. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaz başı Amerika'ya gitmeyi planlıyormuş. Anlayacağınız birçok ünlü ismin yaptığı gibi bebeğin doğumunu Amerika'da gerçekleştirmek istiyorlarmış.

SONUNDA YÜZÜ GÜLDÜ

Uzun yıllardır gördüğü tedavi sonrası yüzü gülen 44 yaşındaki Başak Dizer ve 38 yaşındaki Tatlıtuğ, çocuklarının geleceğini şimdiden düşünmeye başladı.

NAZARA GELDİLER

MAGAZİN dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, duyduğuma göre nazara gelmiş. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir, geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bir ayrılık yaşamış.

O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, tartışma yaşamış.

Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etmişler…

SÜRPRİZ İKİLİ

SERDAR Ortaç aşkı ile gündeme gelen şarkıcı Seçil Gür'ün adını son dönemde çok sık duyar oldum. Seçil Gür'ün adı son bir aydır şarkıcı ve oyuncu Celil Nalçakan ile anılır oldu. Hatta bir arkadaşım ikiliyi, Cihangir'de taksiye binerken bile görmüş.

Tabii bir bayan ile bir erkek yan yana gelince hemen aşk haberleri çıksa da ben öyle yorum yapmayacağım.

İkisi de müzik insanı olduğu için belki de albüm çalışması için bir araya gelmiş de olabilir diye düşünüyorum.

CANLI MÜZİĞİN YENİ ADRESİ; BOAZ LİVE

YAZ başı açılan Kuruçeşme Boaz son dönemin en popüler mekanı oldu. Turgay Yıldız, Fatih Yurtyeri ve Cengiz Atasoy'un başında olduğu mekanda Boaz Rooftop, Boaz House ve Boaz Live olmak üzere 3 ayrı bölüm var. Neredeyse üçünde de yer bulmak imkansız. Hele Boaz Live, İstanbul eğlence hayatının en popüler mekanı oldu.

Hangi ünlüyü ararsanız burada görebiliyorsunuz. Haftanın belli günleri Yaşar, Çelik, Dicle Olcay, Seda Mete ve Bendeniz sahne alıyor. Tabi bu başarının arkasında Cihan Saylam, Egemen İskender, Aykut Topçu'yu da saymak gerekir.