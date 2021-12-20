Süper kaynana!

TÜRKİYE'NİN en güvenilir insanlar listesinde en üst sıralarda bulunan Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor... Sabahların Sultanı olan ve neredeyse hiç durmadan çalışan Seda Sayan, Nişantaşı Koru Projesi'nden 30 milyon lira ödeyerek bir daire satın almış...

Şu anda inşaat aşamasında olan ve önümüzdeki sene dairesine kavuşacak olan Seda Sayan, yatırımı oğlu Oğulcan Engin için yapmış.

Sanatçı, şimdilerde oyuncu Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturacağı evin hazır olmasını istemiş. Sayan, 4+1, 300 metre kare olan bu daireyi Oğulcan Engin ve gelini için satın almış. Yıllardır oğlunun evlendiğini görmek ve torun sahibi olmak isteyen Seda Sayan'ın umarım bu dileği de en kısa zamanda gerçekleşir.

EVLİLİK MESAJI VERDİ

Oğulcan Engin, şimdilerde oyuncu Miray Daner ile aşk yaşıyor. İkili, birbirine çok yakıştırılıyor.

YENİ HEYECAN

YAKIN zamanda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, bir süre inzivaya çekilmişti. Daha sonra sahnelere geri dönen şarkıcı, TRT'de 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına başladı. Bir hafta olmasına rağmen Alişan'ın programı halk tarafından çokça sevildi diyebilirim.

Alişan, şimdide bir Finans markasının yüzü olmuş. Türkiye'nin sayılı bir finans markası ile anlaşan Alişan, reklam filminin çekimlerini de tamamlamış.

Şarkıcı, tüm kanallarda yayınlanacak olan reklamı sabırsızlıkla bekliyormuş.

SÜRPRİZ KUTLAMA

ŞİMDİLERDE Han Yapım isminde bir yapımcılık firması kuran Tolgahan Sayışman'a eşi Almeda Sayışman'dan tatlı sürpriz geldi. Güzel eşi, 40 yaşına giren Sayışman için evlerinde mini bir kutlama organize etmiş. Almeda Sayışman, eşinin haberi olmadan Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Uğul Boral, Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz gibi dostlarını toplamış. Tolgahan Sayışman, dostlarını görünce çok mutlu olmuş.