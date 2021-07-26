Gösteriş oyunu bozuldu!
Bu olay 1,2,3 tekrar ederken mağaza çalışanları da en son bu durumu yönetim kademesine bildirmek durumunda kalmış. O ünlü kızımız şimdilerde ise markaların kara listesine girmiş. Artık ne dergi çekimlerine ne de dizi çekimlerine ürün göndermeme kararı alınmış... Bu çok ünlü kızımızı rencide etmemek için ismini yazmadım.
DÖNÜŞ TARİHİ 13 AĞUSTOS
Geçtiğimiz senelerde ani bir kararla İstanbul'dan, Bodrum'a taşınan Hakan Altun, İstanbul'da bir program çekiminde rahatsızlanmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye yatırılan Hakan Altun, tedavi altına alınmış ve sonra taburcu edilmişti. 45 gündür Bodrum'daki evinde dinlenen Hakan Altun, son yapılan kontrollerde tüm tetkiklerin iyi çıkmasından sonra sahnelere dönmeye karar vermiş. Rahatsızlığından sonra ilk konserini 13 Ağustos'ta verecek olan usta sanatçıyı şimdiden büyük bir heyecan sarmış…
TOK SATICI AJDA
Zekeriyaköy'deki evini satmaya çalışan Ajda Pekkan, evin fiyatını 20 milyona kadar indirmişti. Bölge çok değer kazanınca Süperstar, evin fiyatını şimdi de 40 milyona çıkardı
SÜPERSTAR Ajda Pekkan, 4 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villasına alıcı çıkmayınca %50 indirime gitmiş ve 20 milyon liraya kadar inmişti. Dubai'den bir prens talip olsa da ev bir türlü satılamamıştı. Eylül ayına kadar Bodrum'daki evinde tatilini geçirecek olan Ajda Pekkan, emlakçıları arayarak evin fiyatını eski fiyatına çektirmiş. 960 metre kare arsa içerisindeki 6 oda, 2 salon bulunan villanın fiyatı yeniden 40 milyon lira olmuş. Yani anlacağınız şu sıralar Bodrum'un serin suların da tatil yapan Süperstar, bir nevi tok satıcı konumunda diyebiliriz…
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