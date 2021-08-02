Süreyya'dan 15 kamyon yardım

Bodrum'da verdiği tekne pozu ile tepki çeken Süreyya Yalçın, çok üzüldü. Sosyetik güzel, yangın bölgesine 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı'na da yüklü bir bağış yaptı.

Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını kısa sürede büyümüştü.

Daha sonra Marmaris, Bodrum, Adana, Fethiye ve Milas derken her gün ciğerlerimiz biraz daha yandı. Devletimiz elindeki bütün imkanları kullanıp 97 noktada çıkan yangını söndürmek için canla başla çalışsa da rüzgarın etkisi ile yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum, yangının çıktığı gün Antalya'ya giderek devletin bütün imkanlarını seferber etti.

Yangınların ardı arkası kesilmezken, nefes alamaz duruma gelmiş olsak da vefalı Türk halkı elinden geleni yaparak yangın bölgelerine tırlar ve kamyonlarla yardım kolileri gönderdi. Kimi yangını söndürmek için bu bölgeye gitti. Kimi de maddi ve manevi destek verdi. Tüm bunlar olurken ABD'den, Bodrum'a tatile gelen Süreyya Yalçın, yangının ilk günü arka tarafından dumanların yükseldiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyetik güzel, gelen tepkiler üzerine tatil karelerini kaldırdı. Fakat duyduğuma göre Süreyya Yalçın, ekibini seferber edip yangın bölgelerine gizlice 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon da buz yollamış. Tema'ya da gerekli fidan bağışında bulunan Süreyya Yalçın, yanlış anlaşıldığı için çok üzülmüş…

ALKIŞLIK HAREKETLER

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Manavgat'taki yangında tedavi için ayırdığı parasını kaybeden kanser hastası Cemile Öner için harekete geçmiş ve hemen para toplanmıştı.

İş adamı arkadaşım Gökhan Göz de ilk günden itibaren Antalya'ya bizzat yardımda bulunmak için gitti. Önceki gün telefonla konuştuğum Gökhan Göz, "Ufuk, hangi kapıya çalsak 'Haluk Levent, buraya gerekli yardımı sağladı' diyorlar" dedi. Çok mutlu oldum. Haluk Levent'e helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum…

200 LİRADAN MİLYONLUK VURGUN

Geçtiğimiz gün çok yakın arkadaşımı bir ajanstan arayıp çocuklarının oyuncu olabileceğini söylemişler. Tabi heyecan içinde nasıl olacağını sormuş. "İnternet sayfamıza bakın sonra sizi tekrar arayacağız" demişler. Yarım saat sonra tekrar aramışlar. Arkadaşım o sırada hem internet hem de sosyal medya hesaplarını incelemiş ajansın.

Onlarca ünlünün fotoğrafları ile dolu.

Arkadaşım nasıl ajansa kayıt olacağını sormuş. 200 lira karşılığında cevabını almış. Tabii heyecanlanmış ve olur demiş. Evin adresini almışlar. Ertesi günü arkadaşım ve oğlunu almaya bir otobüs ile gelmişler. Arkadaşım o an vazgeçmiş otobüse binmeye. Çünkü o an jeton düşmüş, boşa para verip kayıt yaptıracağını anlamış. Çocuklara bir fotoğraf çekimi yapılıyor, bir de yalandan kimlik fotokopisi alıyorlar, sonrası yok. Günlük onlarca çocuktan yapılan vurgunu siz hesaplayın.

INSTAGRAM HESABINIZI ÇALDIRMAYIN

SON dönemde sosyal medya hesapları bir bir çalınıyor. Ve çalınan hesaplardan, story atılarak bir banka dekontu ve şuraya para yatırın binlerce lira kazanın gibi açıklamalar yapılıyor.

Ünlüsü, ünsüzü herkes bu durumdan muzdarip olmuş durumda. Instagram'dan, gelmiş gibi profil oluşturuluyor ve şifrenizi girer girmez sosyal medyanız çalınıyor. Bu durum son dönemde çok fazla yaşanır oldu. Dikkat edin hiçbir zaman Instagram size doğrudan mesaj atmaz.

Şifrenizi girmeden bunu bilen birine sorun, yoksa sosyal medya hesabınız elinizden gider...