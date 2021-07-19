30 binlik masa

Kısıtlamanın kalkması ve yaza girmemiz ile birlikte nüfus patlaması yaşayan Bodrum, Çeşme ve Kaş'ta neredeyse otellerde yer kalmadı. Dün itibari ile Bodrum'da araç kuyrukları 5 km'ye kadar uzadı. Bayram öncesi lüks beach'lere giriş 750 lira olurken bayramda bu fiyat bin 250 liraya çıktı. İki kişilik ailenin bir beach'e girmek için 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

YER BULMAK İMKANSIZ

Bayramı fırsata çeviren işletmeciler de adeta para basıyor. Restoranlarda yer bulmak imkansız hale gelince erken rezervasyon yaptırmanın bedeli de ağırlaştı. Talepleri karşılayamayan mekan sahipleri de uçuk fiyatlar istemeye başlamış. Önceki gün Bodrum'daki lüks bir kebapçının 4 kişilik masayı 30 bin liraya sattığını öğrendim.

ÇİFTE BAYRAM

Yanlış duymadınız kebapçıda bir masa 30 bin liraya kadar çıkmış durumda. Bayram'ın birinci gününde yer bulamamaktan korkan VIP müşteriler, masayı tutmuşlar bile. Masada ne yerler ne içerler bilmiyorum ama 4 kişi patlayana kadar yese de o paranın karşılığını çıkaramaz. Anlayacağınız Bodrum'da işletmeciler, çifte bayram yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun acısını çıkartıyorlar.

ELEKTRİK YOK SULA KESİK



Yaz başından beri elektirik ve su sıkıntısı yaşanan Bodrum'da nüfus patlaması yüzünden şimdi de telefonlar çekmiyor, internetler yeterli gelmiyor.

GÖKÇEADA'NIN MECNUN'U

Birçok kez Bodrum ve Çeşme'nin pahalılığı ile ilgili yazılar yazdım ama hem kaliteli hem de uygun fiyatlara tatil yapabileceğiniz yerler de var. Bunların başında da keşfedilmemiş yer Gökçeada geliyor. Binlerce lira ödeyeceğinize çok uyguna kalabilirsiniz.

İstanbul'un ünlü restoranlarında işletmecilik yapan İbrahim İpekoğlu ve Adnan Sever'in yeni girişimi Mecnun Ocakbaşı Gökçeada'da açıldı. Yıllarca İstanbul piyasasına yön veren bu iki işletmeci, ani bir kararla buraya yerleşmiş ve bu mekanı kurmuş. Bayram'da bile iki kişilik odanın fiyatı 400 lira. Normal sezonda 300 liradan başlıyormuş. Hem otel hem de restoran olarak hizmet veren mekanın Gökçeada'ya yeni bir soluk getirdiğine eminim... Pahalılıktan şikayet edenler için burayı önerebilirim.