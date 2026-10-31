YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNDEN DUYURU

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Yatırımcılarının Tazmini ve Tedrici Tasfiyesine İlişkin İlan



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 27.10.2026 tarih ve 76/1919 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 82 ve 86 ncı maddeleri uyarınca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verilmiştir.

SPKn'nun 82, 83, 84, 85 ve 86 ncı maddeleri ile 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) uyarınca;

27.10.2026 tarihinden itibaren Aracı Kurum'un yasal organlarının görev ve yetkilerinin tasfiye sonuçlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirileceği, Aracı Kurum'un malvarlığının, 27.10.2026 tarihinden itibaren tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben veya doğrudan iflas talebinde bulunulması halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara bağlanmasına kadar, Kurul ve tedrici tasfiye çerçevesinde YTM tarafından yapılacak işlemler hariç, devredilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, tedbir konulamayacağı, haczedilemeyeceği, bunlar hakkında yapılmış olan tüm hacizler ve uygulanmış tüm ihtiyati tedbirlerin düşeceği ve tüm icra ve iflas takiplerinin kendiliğinden duracağı, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceği, Aracı Kurum'un bütün ödemelerinin durduğu, 27.10.2026 itibariyle tüm malvarlığı üzerinde sadece YTM tarafından tasarruf edilebileceği, Aracı Kurum'a yapılan tüm ödemelerin sadece YTM'ye yapılacağı ve YTM'ye yapılan ödemeler dışındaki ödemelerin borcu sona erdirmeyeceği, bu çerçevede, Aracı Kurum'a borçlu olan gerçek ve tüzel kişilerin, borçlarına ilişkin ödemeleri Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde açılmış olan TR53 0001 0017 4564 5978 1466 81 IBAN numaralı "YTM Tera Tedrici Tasfiye Hesabı"na yapmaları gerektiği, Yatırımcıların tazmin taleplerini; YTM'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurularak gerekli ekleriyle birlikte ıslak imzalı olarak, bu ilan tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde YTM'ye, posta yolu ile veya bizzat iletmelerinin, vekil tarafından yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti ile mirasçıların başvurularında, veraset ilamının mahkemece tasdikli sureti ile veraset ve intikal vergisine ilişkin belgenin dilekçelerine eklenmesi, tüzel kişiler için yapılacak başvurularda başvuru yapanın tüzel kişi için yetkili olduğunu gösterir belgenin iletilmesi ve tazmin süresince bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların YTM'ye başvuruda bulunmasının gerektiği, Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan taleplerin oluşturduğu, Yatırımcıların hesabında bulunduğu için aynen dağıtımı yapılan nakit ve sermaye piyasası araçları tazmin tutarının hesabında dikkate alınmayacağı, aynı kişiye ait borçların tazmin kapsamındaki alacağından mahsup edileceği, ödenecek tazmin tutarının hesabında mahsuptan sonraki net alacak tutarının esas alınacağı, müşterek hesap sahiplerine yapılacak ödemelerde, bu hesaplar üzerinde hak sahibi olan her bir yatırımcıya hak sahipliği oranında, bu oranın tespit edilememesi durumunda ise her bir yatırımcıya eşit oranda ödeme yapılacağı, SPKn'nun md. 84/4 hükmü ile Yönetmelik'in 17 nci maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara tazmin ödemesi yapılmayacağı, YTM tarafından, tazmin kararının alındığı 27.10.2026 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, yapılacak nakit ödemelere ve sermaye piyasası aracı teslimlerine esas olmak üzere; yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olanlar ve alacak miktarları ile borçlular ve borç miktarlarını gösteren alacaklılar cetvelinin hazırlanacağı, gerektiğinde bu sürenin YTM'nin önerisi ve Kurul'un onayı ile uzatılabileceği, İlgililerin, alacaklılar cetvelindeki kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilecekleri, Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklar için yapılan başvuruların, bu ilan metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıllık zamanaşımı süresi içinde dikkate alınacağı, 1 yıllık süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği, YTM'nin başvuruları kabul etmesi durumunda alacaklılar cetveline ek cetvel düzenleneceği ve YTM tarafından bu ek cetvelin ilan edileceği, YTM tarafından, tazmin kapsamındaki ödemelerin alacaklılar cetvelinin ilan tarihini takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirileceği, bu sürenin zorunlu hallerde Kurul'un onayı ile en fazla 3 (üç) ay daha uzatılabileceği, tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süreye ilişkin olarak yatırımcıların nakit alacaklarına herhangi bir faiz uygulanmayacağı, başvuru formlarını belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ödemelerin başvuru formlarındaki eksiklik giderilene kadar yapılmayacağı, Tazmin sürecine ilişkin olarak SPKn ve Yönetmelik hükümlerine YTM'nin http://www.ytm.gov.tr/ adresli internet sitesinden ulaşılabileceği,

Yönetmelik'in 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02582465 #ilan.gov.tr