Bursa-Ankara karayolunda karşıya geçmek isteyen Şuayip Şen otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Bursa-Ankara karayolu ilçe girişinde refüjdeki bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Şuayip Şen, Bahadır M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam