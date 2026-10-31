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Bursa-Ankara karayolunda karşıya geçmek isteyen Şuayip Şen otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Bursa-Ankara karayolunda karşıya geçmek isteyen Şuayip Şen otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Bursa-Ankara karayolu ilçe girişinde refüjdeki bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Şuayip Şen, Bahadır M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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