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Ufuk Özcan Ufuk Özcan
  • 28 Haziran 2021, Pazartesi

Milyonu tepti!

Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nda sahne alması için Azerbaycan'dan teklif aldı. Fakat Bodrum harici sahnelere çıkmak istemeyen Süperstar, 1 milyon liralık teklifi reddetti

SÜPERSTAR Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce satışa çıkardığı Zekeriyaköy'deki lüks villasına Dubaili bir prens talip olmuştu.
40 milyondan satışa çıkan villayı bir türlü satamayan Pekkan, Dubaili prense de satmaktan vazgeçmiş. Evini değerinin altında almaya çalışan yatırımcıları bir bir reddeden Süperstar, şimdilerde soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı.

REGNUM Escana Evleri'nde 1.2 milyon euro'ya villa satın alan Ajda Pekkan, tüm yaz sezonunu bu evde geçirecekmiş. Süperstar, Bodrum haricinde gelen iş tekliflerini de kabul etmiyormuş. Pekkan, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda Azerbaycan'dan 100 bin euro'ya (1 milyon 46 bin lira) sahne teklifi almış fakat bu serveti elinin tersiyle itmiş.

Ajda Pekkan, Zekeriyaköy'deki bu lüks villasını yıllardır satmaya çalışıyordu. Süperstar, evine gelen teklifleri yeterli bulmuyor.

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