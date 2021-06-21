Araba parasına tatil

Bodrum'da "Bu kadar da olmaz" diye bir şey yok.

Lüks bir otel, tek gecelik konaklama fiyatını 153 bin liraya çıkardı. İki kişilik bir spagetti yemek istiyorsanız 800 lira ödemeyi göze almanız lazım.

YASAKLARIN hafiflemesi ile birlikte tatile çıkacaklar Bodrum ve Çeşme'ye akın etmiş durumda. Sadece bir günlüğüne şezlong fiyatının 1000 lirayı bulduğu Bodrum'da, bir gecelik otel konaklaması ise 153 bin liraya kadar çıktı. Yanlış duymadınız...



Türkbükü'nde bir otel, geceliği 133 bin lira konaklama parası alırken, 20 bin lira da depozito alıyor. Yani anlayacağınız bir gecelik otel parasına bir araba alabiliyorsunuz.

UYANIKLAR İŞBAŞINDA

Başka bir otelde ise 2019 yılında konaklama bedeli 7 günlüğüne 25 bin lira iken, şimdi 82 bin liraya çıkmış durumda. "Bu paralara buralarda kalan var mı?" diye soracaksınız. Hiçbirinde Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile yer yok. Her sene lahmacun-ayran şu kadar, döner bu kadar diye konuşulurken şimdi de 2 kişlik spagettiyi 800 liraya, Kral yengeç bacağını ise 2 bin 200 liraya yiyebiliyorsunuz.

ŞURALARA GİDİN

Bu fiyatları yazarken kimse tatilden soğumasın, uygun tatil yapamaz mıyız? tabii yapabiliriz.

Alaçatı'ya gidecekler Tash Mahal Hotel'de kalabilir. Oda+kahvaltı 600 lira.

Le Vent Alaçatı Otel'i de tercih edebilirsiniz. Oda+kahvaltı 650 liradan başlıyor.

Cabbar Port'ta muhteşem deniz manzarasına karşı yemek yiyebilirsiniz. Fiyatları hiç umduğunuz gibi değil. Zaten menüyü inceleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lezzeti ve kalitesi tartışılmaz.

Beach için ise Elias'ı tercih edebilirsiniz. Yunan esintilerinin olduğu beach'in kapı girişi 200 lira…

Alaçatı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezip Morah'da mola verebilirsiniz. Kokteyleri ve yemek menüsü her kesime hitap ediyor…

FİYATLAR DA TALEP DE YÜKSEK

Bu sezon İstanbul'daki bütün lüks restoranların şube açtığı Bodrum'da yüksek fiyatlara rağmen her yer tıka basa dolu.



Bazı restoranların menüsündeki 30 gram havyarın bin 400 liralık fiyatı ile Kral yengeç bacağının 2 bin 200 liralık ücreti dikkat çekiyor.

BİR DİZİ AŞK

GENÇLERİN takip ettiği isimlerden olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, aynı dizide rol almıştı. İkili, seyirci tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Son dönemde biliyorsunuz dizi senaryolarında yazılan aşk sahneleri neredeyse gerçeğe dönüşmüş durumda.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in milyonlarca hayranı ikiliyi birbirine çok yakıştırmış ve dizide aşk gerçek olmuştu. Ve bir HanKer gerçeği ortaya çıkmıştı. Fakat konuşulanlara göre Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in dizideki birlikteliği gerçek hayata erken taşınmış. Sette yakınlaşan ikiliden Baysel, 5 yıllık ilişkisine rağmen gönlünü partneri Aytaç Şaşmaz'a kaptırmış.

İkilinin oynadığı dizinin ilk bölüm reytingleri kötü gelse de sosyal medyada sevilmiş ve çok konuşulmuştu. Bakalım gerçek hayata taşınan aşk ne zaman gün yüzüne çıkacak…

3 AY İÇİN 200 BİN TL'YE ÇEŞMELİ OLDULAR

MAGAZİN dünyasının örnek çiftlerinden Barış Yurtçu ile Deniz Baysal, Zekeriyaköy'de doğa içinde bir eve taşınmıştı. Çeşme'de evlenen ve mutluluklarına ilk adımı burada atan çift, bu yaz tatillerini de Çeşme'de yapmaya karar vermiş.



Bahçeli ve havuzlu bir villa kiralayan Barış Yurtçu, bu ev için 3 aylığına 200 bin lira ödemiş. Bu sene birçok ünlü ismin adresi Çeşme oldu. İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ile sevgilisi Demet Özdemir de Çeşme'de ev kiralayan ünlü isimler olmuştu.