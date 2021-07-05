Nazlı geliyor Hakan gidiyor

CEMİYET ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, ağabeyiyle oturduğu evden taşınmak zorunda kaldı.

3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda evlenecek olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Kuzguncuk'taki yalıda oturmaya karar verince, Hakan Sabancı, apar topar yeni ev arayışına girdi.

Yıllarca ağabeyi Hacı'yla birlikte Boğaz'a sıfır bu yalıda oturan Hakan Sabancı'nın yardımına ise annesi Arzu Hanım yetişti.



Duruma hemen el koyan Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı'ya Emirgan'da bir ev bulmuş. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde 1873 yılında Aziz İzzet Paşa tarafından inşa ettirilen Aziz İzzet Paşa Yalısı'nda daire tutan Arzu Sabancı, önümüzdeki günlerde Hakan Sabancı'yı buraya taşıyacakmış.

Aylık kirası 10 bin dolar olan yani yaklaşık (87 bin liraya) olan yalı dairesinde Hakan Sabancı umarım Kuzguncuk'ta verdiği partilerinden düzenlemez…

EĞLENCE VE LEZZET

TÜRK girişimci Tarkan Temelli, 2009 yılında Wanda Entertainment adıyla kurduğu firmayla 250 üzerinde konser düzenlemiş ve daha sonra yemeiçme sektörüne girmişti. Londra'da yatırımlar yaparak 'wandacıklar' adıyla birçok marka kuran Temelli, şimdi de İstanbul'da yeni bir yatırıma girdi.



Burak Yön'ün sahibi olduğu Beyoğlu Klein Garden içinde 'Wanda Gastro Kitchen' adıyla restaurant açan Tarkan Temelli ve Burçin Aydın Kara, eğlence ile lezzeti bir araya getirdi.

BODRUM'DA SİRTAKİ

BU sene İstanbul'dan, Bodrum'a birçok marka transfer oldu. Öne çıkan markalardan biri de Boel Yalıkavak Otel. Özellikle buraya gelince Mayikas Restaurant'ta uğrayın derim.



Çünkü Yunan lezzetlerinin yanında sirtaki yapıp eğlenebilirsiniz... Bünyesine Aykut Topçu'yu da katan mekanın başında ise Egemen İskender bulunuyor. Bu arada Ercan Gümüşkaya'nın başında olduğu Nişantaşı Must da burada.