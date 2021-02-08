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Ufuk Özcan Ufuk Özcan
  • 08 Şubat 2021, Pazartesi

Elveda Edwina

Edwina Sponza uğruna eşi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, sosyetik sevgilisine dönmemek üzere ilişkisine noktayı koydu.
Kutluay, aşkının evindeki eşyalarını da topladı.



RLİKTE oldukları günden itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İbrahim Kutluay ile sosyetenin önemli isimlerinden Edwina Sponza, tekrar ayrılık kararı aldı. Daha önce onlarca kez ayrılıp barışan çiften İbrahim Kutluay, bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış, fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti.
Konuşulanlara göre çift, bu kez tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini kesin bitirmiş. Dost bir şekilde ayrılık kararı alan İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'nın evinde olan tüm eşyalarını da toplamış.

ESKİ HEYECAN KALMADI
Edwina Sponza uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, bu kez ayrılıkta kesin kararlıymış. Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ve Ömer ile her daim yakından ilgilenen İbrahim Kutluay, ayrılık sonrası ise çocukları ile kısa bir tatile çıkmış… Edwina Sponza'nın ise yakın çevresine "Artık heyecanımızı kaybettik. Ne yapsak da eskisi gibi olamıyoruz" diye ayrılığı duyurmaya başladığını öğrendim.



DEMET'İN EVİNE GEÇMEK İSTEDİ!
47 yaşındaki sosyetik güzelin, İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in evliyken birlikte oturdukları Levent'teki villaya göz koyduğu ve artık burada yaşamak istediğini Kutluay'a söylediği konuşulmuştu.



Bugüne kadar İbrahim Kutluay'a evlilik baskısı yapmayan Edwina Sponza'nın Demet Şener'in Cenk Küpeli'den boşanmasıyla harekete geçtiği iddia edilmişti.

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