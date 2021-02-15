Buse’ye 563 bin liralık tektaş

ALİŞAN ile Buse Varol, geçtiğimiz hafta ikinci kez annebaba olmuştu. Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çift, yeni doğan kızlarının ismini ise 'Eliz' koymuştu. Çiçeği burnunda anne ve baba olan Alişan, geçtiğimiz gün de Burak'ın, kardeşi Eliz'e 'dua' okurken çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve bu video yüzbinlerce beğeni almıştı. Evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, unutamayacağı bir hediye almış. Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'un ayaklarını yerden kesmiş. Usta şarkıcı, eşine, 80 bin dolar değerinde yani yaklaşık 563 bin lira ödeyerek Tektaş yüzük hediye etmiş. Her daim ailesinin üzerine titreyen Alişan'ın, bu jesti birçok dostunu kıskandıracak cinsten.