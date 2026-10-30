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Ankara Mamak'ta tartışma silahlı kavgaya döndü: "Beni vur" diyerek pompalı tüfeğin önüne atladı

Ankara Mamak'ta tartışma silahlı kavgaya döndü: "Beni vur" diyerek pompalı tüfeğin önüne atladı

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Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde iki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri dehşet saçmaya hazırlanırken, kavgayı ayırmaya çalışan yürekli bir vatandaş "Beni vur" diyerek saldırganın önüne geçti. Ateş açmadan olay yerinden uzaklaşan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, arbedede hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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