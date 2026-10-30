Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! Fenerbahçe'ye çalım hazırlığı
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki genç yıldızı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Köln forması giyen Said El Mala'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Yasin Ayari için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, sol kanat ve orta saha için iki ismi gündemine aldı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolculardan birinin Fenerbahçe tarafından da takip edilmesi, iki ezeli rakibi transfer yarışında karşı karşıya getirebilir.
GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EUROLUK YILDIZA KANCA
Sol kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı yakın takibe aldı.
Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki Alman futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temas kurmayı ve ara transfer döneminde resmi girişimde bulunmayı planladığı öğrenildi.
Bu sezon Köln formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist üreten El Mala'nın sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.
Alman futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç oyuncuya 50 milyon euro değer biçiliyor.
FENERBAHÇE'YE YASIN AYARI ÇALIMI
Galatasaray'ın orta saha transferindeki hedeflerinden biri ise Brighton forması giyen Yasin Ayari oldu.
İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 23 yaşındaki İsveçli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılıların, yılın başlarında da izlediği Ayari'yi daha tecrübeli transfer hedeflerine alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin de genç orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ve ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.
Galatasaray'ın Ayari için girişimde bulunması halinde iki kulüp aynı transferde karşı karşıya gelebilir.
AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE
2023 yılında AIK'ten Brighton'a transfer olan Yasin Ayari'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
İngiliz kulübünün kontratta 2028 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.
Brighton'ın İsveçli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ancak görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
İngiliz ekibinin, oyuncunun bonservis değerini korumak amacıyla uzatma opsiyonunu kullanmayı değerlendirdiği kaydedildi.
Ayari ile Chelsea'nin yanı sıra Milan, Newcastle United, Arsenal, Manchester United ve Liverpool'un da ilgilendiği belirtildi.
Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma ve Juventus'un da daha önce oyuncuyu takip eden kulüpler arasında bulunduğu aktarıldı.