Alman futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç oyuncuya 50 milyon euro değer biçiliyor.

Bu sezon Köln formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist üreten El Mala'nın sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE'YE YASIN AYARI ÇALIMI

Galatasaray'ın orta saha transferindeki hedeflerinden biri ise Brighton forması giyen Yasin Ayari oldu.

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 23 yaşındaki İsveçli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılıların, yılın başlarında da izlediği Ayari'yi daha tecrübeli transfer hedeflerine alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.