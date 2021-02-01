Süper hareket
Sahnelerin aranan isimlerinden olan Ajda Pekkan, fiziği, yaşı ve güzelliğiyle neredeyse tüm kadınların kıskandığı ve gıpta ile baktığı bir isim… Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından evinin terasında paylaştığı fit görüntüsü de bunun en büyük örneklerindendir… Bunu zaten söylemeyen yok bence. Kadınların yaşı ne söylenir, ne yazılır ama bilmeyenler için yazıyorum.
75. Yaşını doldurup 76'dan gün alacak Ajda Pekkan'a, yakın dostları mini bir sürpriz yapmak istemiş. Pekkan'a evinde ufak bir kutlama organize etmişler. Ajda Pekkan'dan habersiz bir organizasyon düzenlenmeye kalksalar da bu durumdan Süperstar'ın haberi olmuş.
Ve pandemi den dolayı kimsenin sağlığını riske atmayarak sürpriz yapacak arkadaşlarını tek tek arayıp özür dilemiş. Yani yapılacak sürprizin arkadaşlarının sağlığını düşünerek iptal etmiş Ajda Pekkan. Zor zamanları geride bırakmaya çalıştığımız şu günler de böyle bir harekete imza atan Süperstar'ın doğum gününü şimdiden canı gönülden kutlarım…
10 MİLYONA YENİ VİLLA
TÜRKİYE'NİN en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Seda Sayan, aynı zamanda da en çok gayrimenkule yatırım yapan ünlüler arasında.
İstanbul Cihangir, Levent, Etiler ve Bodrum başta olmak üzere Londra'da dahil mülkleri bulunan Seda Sayan'ın seneler önce satın aldığı Etiler Akmerkez'deki mülkünü sattığını öğrendim.
Akmerkez'deki dairesinin 11 milyon 250 bin liraya satışını gerçekleştiren Sayan, parayı alır almaz yeni bir yatırım daha yapmış.
Beykoz'da bulunan ünlü bir siteden 10 milyon liraya villa alan sanatçı, duyduğuma göre de buraya yerleşmiş. Levent'te lüks bir rezidans'ta oturan Seda Sayan, pandemiden dolayı böyle bir karar almış…
EVLENİP BABA OLACAK
2014 yılında İstem Atilla ile nikah masasına oturan Burak Yılmaz'ın iki kız çocuğu dünyaya gelmiş, fakat ikili, 2018 yılında boşanma kararı almıştı.
2019 yılında tekrar bir araya gelen Burak Yılmaz ile İstem Atilla, çocuklarının hatırına barışmış ve birlikte Fransa'ya gitmişlerdi. Fransa'nın Lille takımında futbol oynayan ve burada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Burak Yılmaz, oynadığı 18 maçta 9 gol atarak ve Fransa'da gol krallığında 7. sırada bulunuyor. Futboldaki başarısını aile hayatına da taşıyan Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla, iki çocukları olmasına rağmen tekrar anne-baba olmak istiyormuş.
3. çocuklarını kucaklarına almak isteyen Burak Yılmaz ile İstem Atilla yakın zamanda Fransa'da nikah masasına oturacaklarmış.
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