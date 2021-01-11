Son şans evlilik mi?

Aşklarında evliliğe doğru giderken ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ayrılığa fazla dayanamayarak tekrar bir araya gelmişlerdi. Hatta barışma nedeni de Kaan Yıldırım'ın, elinde çiçeklerle Hadise'nin kapısına dayanması olduğu iddia edildi. Sosyal medya paylaşımları ile barıştıklarını ilan eden Hadise ile Kaan Yıldırım, hafta sonu yasaklarını yakışıklı oyuncunun Ulus'taki evinde birlikte geçirmişler.

Barışma sonrası ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikiliden Kaan Yıldırım'ın, elini çabuk tutması lazım. Bence ilişkisini resmiyete dökmezse, bir ayrılık haberini daha duyarsak şaşırmayın derim...



VEFALI KEREM

Aynı dizide rol aldıkları günden itibaren aşk yaşadıkları konuşulan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, şimdilerde magazin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık açtıkları canlı yayınlar ile neredeyse ağızları kulaklarına varan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, sempatik tavırları ile sosyal medyanın dagündeminden düşmüyor.

"Aşk mı yaşıyorlar", "Arkadaşlık mı?" magazinde hiçbir şeyin gizli kalmadığı gibi o da yakından anlaşılır fakat Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel'i en önemli anında bir an olsun yanından ayrılmamış. Biliyorsunuz 10 Ocak 2019'da Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Herkes gibi bizleri de bu durum çok üzmüştü.

Annesinin ölümünün üzerinden bir sene geçti ve dün mezarının başında anıldı. Kerem Bürsin de rol arkadaşı Hande Erçel'i, bu üzüntülü anında bir an olsun yalnız bırakmamış…

ŞARTLI BARIŞMA

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, evlenip, boşandı hatta iki kere de barışıp ayrıldı. Okurken kafanız karıştı di mi? Bende de aynı durum yazarken oldu. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın, şimdilerde üçüncü kez barıştıkları ortaya çıktı. Fakat bu kez temkinli bir barışma yaşanmış.

Duyduğuma göre iki taraf da evlerini kapatmayarak, bir taraf diğer tarafa kesinlikle taşınmayacakmış.

Sinan Akçıl, Levent'te lüks bir rezidansta otururken, Burcu Kıratlı da Seyrantepe'de lüks bir sitede ikamet ediyor. Birbirlerinin evlerine gidebilirler ama taşınmamaları barışma şartıymış.

Anlaşılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, ilişkilerini ayakta tutmak için böyle bir yolu seçmişler…

GERÇEK AŞK KAAN'MIŞ…

Cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar, mutluluğa ilk adımı atarak geçtiğimiz gün nişanlandılar. İş hayatındaki başarısını, aşk hayatına da taşıyan Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar'ın, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını öğrendim.

Bu arada ortak dostlarımızın olduğu bir ortamda Aslışah Alkoçlar, "Ben daha önce aşk yaşadığımı zannettim ama gerçek aşk Kaan'mış" diye bir itirafta bulunmuş.

Zaten her fotoğraflarında birbirlerine olan aşk dolu bakışları ile dikkat çeken çifte, ben de mutluluklar dilerim...