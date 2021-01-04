Servetlik hediye
Kapalıçarşı'da bulunan çok önemli bir ustaya el işçiliği ile kolye yaptıran yıldız futbolcu, bunun için de 400 bin TL gibi küçük bir servet ödemiş. Örnek bir aile babası olan Caner Erkin, aldığı hediyelerin basına yansımasını sevmese de ihtiyacı olan birçok aileye de yardımlar yaptığı kulağıma geliyordu.
Hem oynadığı futbolu, hem de hırsıyla taraftarın hayranlıkla izlediği Caner Erkin'in, bu durumuna "Helal olsun" denmez mi?
ZİRVEDE KRİZ
ALINAN tedbirler kapsamında yılbaşı dahil olmak üzere 31 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı, günler öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Kesinlikle ev ziyaretleri ve ev partilerine müsamaha gösterilmeyeceği de bu açıklamanın içinde yer almıştı. Bu durumu fırsat bilen Uludağ, Kartalkaya'da ve Palandöken'deki oteller, yılbaşı için 4 günlük paket programlarını açıkladılar.
Tabii imkanı olanlar yasaklar başlamadan buralara gidip, yılbaşını keyfini kayak yaparak yaşayacaklardı.
Çünkü kayak ve snowboard yapılan pistler, otel arazisi içinde kabul edildiği için bu yasaklar o bölgeleri kapsamıyor. Kartalkaya'da 4 gecelik program 45 bin TL'ye kadar alıcı bulurken bu durum Uludağ'da 10 bin TL'ye kadar inmiş durumdaydı.
Ve araştırmalarıma göre neredeyse hiçbir otelde boş oda kalmamıştı. Fakat 1 Ocak günü valilik kararları ile tüm illerdeki pistler kapatılmış. Sadece otellere ait pistler, belirli sayıdaki müşteriye hizmet verebilmiş.
Yani yeni yıla kayak yaparak girmek isteyenler şok yaşamış.
Bu durumu valilikler daha önce açıklasaydı olmaz mıydı? Çünkü oteller ile müşteriler arasında sorunlar yaşanmış. Kar tatili ile yılbaşını bir arada geçirmek isteyenler otel lobilerine 4 gün boyunca sıkışıp kalmış...
YASMİN DE ŞAŞIRTABİLİR!
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz sene "Çirkin erkek seviyorum. Yakışıklılar beni ürkütüyor. Erkek dediğin maymundan hallice olmalı" açıklamasından aylar sonra Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Gökhan Alkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu açıklamanın bir benzerini Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de yapmış. "Çirkin erkekleri beğeniyorum" diyen Erbil, bir nevi Nesrin Cavadzadeyi örnek almış sanırım. Sağ gösterip sol vuran Nesrin Cavadzade gibi Yasmin Erbil de yakışıklı biriyle el ele çıkarsa şaşırmayın derim...
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