Doğum günü hediyesi Hermes’ten çanta
EBRU Şallı ile eşi Uğur Akkaş, geçtiğimiz günlerde ABD'ye tatile gitmişlerdi. Eşi Şallı'ya yaptığı jestler ile bilinen Akkuş, tatillerinin ilk günün de uçak kiralamış ve kuyruğuna "En güzel kadın sensin. Seni seviyorum" yazılı pankart astırmıştı. Duyduğuma göre eşi Ebru Şallı'nın doğum günü hediyesi olarak da yine büyük bir jeste imza atmış ünlü iş insanı.
Dünyaca ünlü çanta markası Hermes'ten özel üretim olan bir koleksiyondan çanta hediye etmiş. Özel üretilen bu çanta için Türkiye'de 6 ay sıra beklenirken, Akkuş eşi için özel planlama yaptırıp, bu hediyeyi aynı gün satın almış. Türkiye'de 6 ay sıra beklendiğine göre çantanın fiyatını düşünemiyorum bile. Daha sonra tatillerine Miami'de devam eden Uğur Akkuş ile Ebru Şallı tatillerinin son günlerini de Meksika'nın Tulum şehrinde geçirmişlerdi. Yani anlayacağınız Ebru Şallı, hayatının en unutulmaz doğum günlerinden birini yaşamış diyebiliriz…
DARPHANE SEDA
YILLARDIR Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde her daim adını yazdıran Seda Sayan, Coronavirüs'ün ortaya çıkması ile birlikte kolonya işine girmişti. Bir marka ile anlaşan Seda Sayan, 5 farklı şekilde mis kokulu kolonyaları piyasaya çıkartmıştı. Sayan'ın, şimdi de kozmetik işine el attığını öğrendim. Seda Hanım, ürünlerini online olarak piyasaya sürecekmiş.
İsminden, soy isminden, sesinden ve zekasından para kazanmaya çalışan Seda Sayan'a, "Darphane Seda'' diyebilir miyiz?
Bence diyebiliriz.
HELAL OLSUN MERVE'YE
OYUNCU Merve Boluğur, YouTube kanalı kurmuş ve burada "Merve ile Birlikte Olmak'' adlı videolar yayınlamaya başlamıştı.
Oyunculukta umduğunu bulamayan Boluğur, çektiği videolarla neredeyse sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Bu arada oyunculuk harici YouTube çekimlerine devam eden Merve Boluğur, videoların her bölümü için birçok sponsorluk anlaşması imzaladığını duydum.
Neredeyse onlarca firmadan sponsorluk alan Merve Boluğur, şimdiden küçük bir serveti cebine indirmiş bile…
ŞUBAT'IN İKİNCİ HAFTASI KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR
Coronavirüs belası yüzünden neredeyse hayat durma noktasına geldi.
Kademeli olarak uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile birlikte tüm yeme-içme sektörü kapatılmış sadece paket servise izin verilmişti. Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde de ağır hasta sayısında ve ölüm vaka oranlarında gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.
Vaka oranlarında yaşanan azalmalar ve uygulanmaya başlanan Coronavirüs aşısı ile birlikte bu oranın daha da düşeceği hesaba katılıyor. Daha önce bazı köşe yazılarında 15 Ocak'tan itibaren restoranların açılacağını yazılmış, ben de bu bilgiyi teyit ederek 15 Ocak'ta açılamayacağını nedenleri ile belirtmiştim. Önemli bir kaynağımdan aldığım bilgiye göre; Şubat ayının ikinci haftası ile birlikte kademeli olarak yeme-içme sektöründe faaliyetler başlatılacakmış.
Fakat bu durumun detayları, 'mekan içine alım sayısı' , 'faaliyet durumları' , 'HES Kodu', hangi önlemlerin nasıl alınacağı ve kontrol mekanizması detayları ile konuşuluyormuş. Bu arada canlı müzik mekanları ile gece kulübü gibi işletmeler daha bu kapsam içine alınmamış...
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